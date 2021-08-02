Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrum Masalı, Çarpışma ve Çukur dizileriyle ünlenen ve son olarak Son Yaz dizisinde başrol olarak yer alan ünlü oyuncu Alperen Duymaz, ülkenin dört bir yanını saran yangınlara duyarsız kalmadı.

Alperen Duymaz, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini gösterdi. Fethiye'den canlı yayın yapan 28 yaşındaki genç oyuncunun nefes nefese kaldığı anlar kameralara yansıdı.

HERKESİ YARDIMA ÇAĞIRDI

Yayın sırasında tankerlerde su bittiğinden dert yanan ve herkesi bölgeye yardıma çağıran Alperen Duymaz, sosyal medyadan olumlu tepkiler aldı.