Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Günlerdir farklı illerde orman yangınları ile mücadele eden Türkiye'de pek çok ev kullanılamaz hale gelirken çok sayıda vatandaş ise mağdur oldu. Ses sanatçısı Onur Akay, ünlü şarkıcı Tarkan'ın yangın bölgelerine 500 bin l,ra değerinde yardım yaptığını açıkladı.

"HERKESE ÖRNEK OLSUN"

Ses sanatçısı Onur Akay, Megastar Tarkan'ın yaptığı gizli yardımları 'Herkese örnek olsun' diyerek açıkladı. Akay, "MSG üyesi olan Tarkan, 2020 yılında payına düşen telif gelirlerini almayıp, pandemi sürecinde işsiz kalan müzisyenlere dağıtılmasını ve MSG'den bu yardımın gizli tutulmasını istemişti. Müzisyenlere 100 bin TL'ye yakın yardım yapıldı" açıklamasını yaptı.

"YANGIN BÖLGELERİNE 500 BİN TL GİZLİ YARDIM YAPTI"

Akay, internet sitesindeki köşe yazısında, "Tarkan şimdi de yangın bölgelerine 500 bin TL değerinde gizli bir yardım yaptı. Bu gizli yardımları da örnek olsun diye açıkladım. Helal olsun Tarkan'a" ifadelerini kullandı.

Çocuklar Duymasın'ın 'Havuç'u yangın söndürme çalışmalarında Çocuk Duymasın dizisindeki Havuç karakteriyle hafızalarımıza kazınan Furkan Kızılay, orman yangınlarına duyarsız kalamayarak söndürme çalışmalarına katıldı.

Alperen Duymaz yangın söndürme çalışmalarına katıldı Sevilen oyuncu Alperen Duymaz, Fethiye'de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak olanları anbean aktaran Duymaz, yangın bölgesine yardım istedi.