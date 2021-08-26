Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibiyle üne kavuşan ve yakın zamanda anne olmaya hazırlanan oyuncu Ayça Erturan, koronavirüse yakalandı. Erturan, 2014 yılında merhum Levent Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca ile nikah masasına oturmuş ve geçtiğimiz aylarda anne olacağını açıklayarak kızları olacağını söylemişti.

AŞININ ÖNEMİNİ VURGULADI

5 aylık hamile olan ünlü oyuncu, "İlk doz aşımı yaptırmış, ikinci doz zamanını bekliyordum. Fakat virüs hızlı davrandı. Genel durumum iyi. Bebek de iyi. Doktorumun takibindeyim" şeklinde konuştu.

Aşının önemini de vurgulayan Ayça Erturan, "Belki hastalığa yakalanmanızı yüzde yüz önlemiyor ama semptomları azaltıyor" ifadelerini kullandı.

Karantinada olması gerekiyordu, AVM girişinde yakalandı Karabük’te yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken genç AVM girişinde yakalandı.

25 ağustos koronavirüs haritası Türkiye'nin 25 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 296 bin 711 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 970 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca tabloyu paylaşırken kritik uyarılarda bulundu. Vaka sayısında düne oranla yükseliş görülürken, aşılama oranındaki artış dikkat çekti. Öte yandan %75 aşılama oranına ulaşan Tokat ve Kocaeli mavi kategoride yer aldı.