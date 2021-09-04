Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya'nın Chivasso kentinde yaşayan ve Mart 2020'de TikTok hesabı açan Senegalli 21 yaşındaki Khabane Lame, 17 ayda 108,8 milyon takipçiye ulaştı. Senegal'de doğup 1 yaşındayken ailesiyle İtalya'ya göç eden Lame, takipçi sayısı en hızlı artan ve Avrupa'da en çok takip edilen TikTok içerik üreticisi unvanını da kazandı.

İŞTEN ÇIKARILINCA TİKTOK MACERASI BAŞLAMIŞ

TikTok'a röportaj veren Lame, 15 Mart 2020'de Covid-19 nedeniyle çalıştığı fabrikada işten çıkarıldığını ve TikTok macerasının o zaman başladığını söyledi.

Lame, çocukluğundan bu yana insanları güldürmeyi sevdiğini ve işsiz kaldığı dönemde de odasında TikTok videoları çekmeye karar verdiğini dile getirdi.

HİÇ KONUŞMUYOR

"Sessiz komedyen" olarak da bilinen Lame, basit işlerin karmaşık yollarla yapımını gösteren TikTok videolarını tiye alan skeçler çekiyor.

Lame, videolarında sadece jest ve mimiklerini kullanıyor, hiç konuşmuyor.

EN ÇOK TAKİPÇİYE SAHİP 2'NCİ HESAP

TikTok'un en çok takipçiye sahip hesabı unvanını ise 123,6 milyon abonesi ve toplam 9,8 milyar beğenisi olan Charli d'Amelio elinde bulunduruyor.

Toplam beğenisi 1,6 milyar olan Lame'nin kısa sürede d'Amelio'yu geçerek TikTok'ta en çok takipçiye sahip içerik üreticisi olacağı tahmin ediliyor.

TikTok viral videoları yasakladı sebebi ortaya çıktı Sosyal medya platformu TikTok, binlerce kullanıcısı arasında viral haline gelen 'süt kasası tırmanışı' videolarını yüksek sakatlanma riski ve yaralanma vakalarının artması ile yasakladı.

Kanser olduğunu TikTok’tan öğrendi ABD’nin Seattle eyaletinde Aaroh Mankad (22), kanser olduğunu TikTok’tan öğrendi.