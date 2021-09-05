Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin | İSTANBUL

Oyuncu Cihat Tamer’in Ferhan Şensoy’un cenaze töreninde sarf ettiği dindarları aşağılayan sözlerine sanat camiasından da tepki var. Devlet Tiyatroları Eski Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Nejat Birecik, gazetemize beyanat vererek “Cihat Tamer’in imaları manayı aşmıştır. Bunlar nükleer laflar. Yunanistan’da bakanlar İncil’e el basarak yemin etti. Hiçbirisi Yunanistan için ‘din bağımlısı’ demedi. Tamer’in sözleri bir sanatçıya yakışmıyor. Bu tür ifadelerle insan sanatçılığını yitirir. Dindarların tiyatro ile problemini görmedim. Dostoyevski, kilise görmeyen evde oturmazdı. O zaman dindar diye Dostoyevski’den uzak dursunlar. Shakespeare de ‘Serçenin ölümünde bile, bir bildiği vardır kaderin’ derdi. Sanatçılar, Tamer’in sözlerine linç korkusu yüzünden sessiz kaldı” dedi. Cihat Tamer, Ses Tiyatrosundaki cenaze merasiminde “Yetmiş senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükûmetler yönetiyor. Ona rağmen 70 senedir inadına tiyatro yapıyoruz. Ferhan, Rasim’ine, Münir Ağabey’ine, Erol Ağabey’ine kavuştu. Hep birlikte orada bir meyhanede kafayı çekiyorlardır” demişti.

FAŞİST SAYGISIZLIK

Maneviyatçı Sanatçılar Derneği Başkanı yönetmen İsmail Yeşilbağ, Cihat Tamer’i basın açıklaması yaparak kınadı. Yeşilbağ “Yaşantınıza biz saygı gösteriyoruz fakat sizler İslam’a saygısızlık yapmaktan vazgeçmiyorsunuz. Siyasi tercihlere de faşistçe saygısızlık yaparak ülkemizi geriyorsunuz. Ayrıca tövbe edip içkiyi bırakmış olan Münir Özkul’un kararına da saygısızlık yapıyorsunuz. Yahu ölümden sonra dirilmeye inanmadığınız hâlde öteki dünyada içki içilebileceğini nasıl söyleyebiliyorsunuz” dedi.

Ferhan Şensoy son yolculuğuna uğurlandı Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Ferhan Şensoy, Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Ferhan Şensoy hayatını kaybetti Usta tiyatrocu ve oyuncu Ferhan Şensoy 70 yaşında hayatını kaybetti. Şensoy'un uzun süredir kalp-damar hastalıkları ve metabolik hastalıklarla mücadele ettiği belirtildi.