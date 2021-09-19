Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekranların sevilen yarışması MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Ömerli Barajı'nda gerçekleştirilen dış çekimde suyun önemine ve gelecek yıllarda yaşanması muhtemel su kıtlığına dikkat çekildi.

KAZANAN KIRMIZI TAKIM OLDU

Kırmızı ve Mavi takımın yaptıkları yemekleri eski MasterChef'in geçen seneki yarışmacıları tattı. Stüdyoda açılan oylarda belirleyici yemek un helvası oldu. Tunahan'ın yaptığı helva, 10-1 kazanınca; 32-22 skorla kazananlar kırmızı takım oldu.

AZİZE’NİN BÜYÜK HATASI

Bireysel dokunulmazlık için ter döken mavi takıma; şefler domates verdi. Domatesi en iyi kullanan kişinin dokunulmazlık alacağı yarışmanın sonunda tadımlar yapıldı. Ancak Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın tadım yaptığı sırada Azize büyük bir talihsizlik yaşadı.

“MASTERCHEF’TEKİ İKİNCİ GÜNAH”

Sıra kendine gelince yaptığı dolgulu mantıyı şeflerin önüne götüren Azize, yemeğini anlattı ve Mehmet Şef tadım yaptı. Ardından Danilo Zanna, bir çatal aldı. Ancak Danilo'nun lokmasından kürdan çıktı. Kürdanı Azize'ye gösteren Danilo Şef'in ardından Mehmet Yalçınkaya, "MasterChef'teki ikinci günah" yorumunu yaptı.

Masterchef'te gergin anlar! Mehmet Şef yarışmacıyı kovdu Ekranların sevilen yemek programı Masterchef'in son bölümünde izleyiciler, eleme adaylarının mücadelesine tanık oldu. Mehmet Şef, yarışmacılardan Safanur'a yukarıdan direktif veren Tunahan'a çok sinirlenerek stüdyodan kovdu.

MasterChef'te 'baklava skandalı' iddiası ortalığı karıştırdı Ekranların sevilen programı MasterChef, 'baklava skandalı' iddiası ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Programda izleyicilerin dikkatini çeken ayrıntı, 'acaba yapım kurgu mu' sorularına neden oldu.

MasterChef Murat'tan yeni skandal! Rüşvet teklif etti Sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında jandarma ekiplerine hakaret eden ünlü yarışmacı Murat Özdemir, takipçilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplere rüşvet teklif edip hakaret edince hakkında işlem yapıldı.