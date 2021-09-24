Türkiye Gazetesi

Ekran severlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği Survivor, 2022 yılında eski yarışmacıların yer alacağı All Star formatı ile ekranlara gelecek. Barış Murat Yağcı ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun isimleri açıklandıktan sonra yeni isimlerde belli olmaya başladı.

TURABİ ÇAMKIRAN İSMİ GEÇMEYE BAŞLADI

2020 Survivor sezonunun çok konuşulan isimlerinden Evrim Keklik ve son sezonun hırslı yarışmacısı Sercan Yıldırım da All Star sezonu için düşünülenler arasında yer alıyor. 2 kez Survivor şampiyonluk kupasını kaldıran Turabi Çamkıran, 2022 Survivor All Star kadrosunda yer alacağı iddiası da kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

KARA LİSTEYE GİRDİ

Öte yandan Survivor 2021'deki performansıyla dikkat çeken Poyraz'ın da All Star'da olacağı konuşulmaya başlandı. Konuyla ilgili net bir açıklama yapılmazken, bazı söylentilere göre Poyraz Yiğit başka bir kanalla dizi anlaşması yaptığı için Acun Ilıcalı'nın kara listesine girdi.

Survivor All Star’ın ilk yarışmacısı Barış Murat Yağcı oldu! Geçtiğimiz sene Survivor'da ikinci olan Barış Murat Yağcı, Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu “Survivor All Star” formatında olacağını duyurdu. Yeni sezon için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Yağcı, "Bu sefer daha farklı olacak" mesajını verdi.

Survivor Merve Aydın'ın acı günü Daha önce iki kere Survivor'a katılan ve başarılı performansıyla dikkat çeken Merve Aydın'ın bir süredir kanser tedavisi gören annesi Nilgün Aydın hayatını kaybetti.

Survivor 2021'de yeni takımlar belli oldu Survivor 2021'de yeni takımlar, dün akşam gerçekleştirilen özel konsey sonrası belli oldu. Acun Ilıcalı, ünlüler takımında tek kadın yarışmacı kaldığı için yarışmaya bu şekilde devam edileceğini ve takımların seyirci anket sonuçlarına göre belirlendiğini açıkladı.