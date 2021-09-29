Türkiye Gazetesi

MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekranlarla buluştu. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için kıyasıya mücadele eden kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, gergin anlar yaşadı.

ARAZ TEPKİ GÖSTERDİ

Oyunda yarışmacılardan, Mehmet Yalçınkaya'nın imza tabağı olan karides sirun yapmaları istendi. Ancak oyun sırasında tezgahının üzerinde duran malzemelerini bulamayan Araz "Şefim burada un yok, hiç bir şey yok bende. Ben çekiliyorum yarışmadan" diye bağırmaya başladı. Araz'ın bu sözleri üzerine sinirlenen Şef Somer Sivrioğlu ise hızlı adımlarla yarışmacının yanına gitti.

SOMER ŞEF KÜPLERE BİNDİ

Sinirlerine hakim olamayan Sivrioğlu, "Aras bak hep aynı şeyi yapıyorsun. Burada food team diye bir şey var. Biz senin şefinizi sürekli malzeme soruyorsun bize. Git food team ile konuş. Yerine geç" diyerek Araz'ı azarladı. Şef Sivrioğlu'nun bu çıkışının ardından ise Araz yeniden tezgah başına geçerek yemeğini yaptı.

MasterChef Türkiye’de Sergen ve Şükrü birbirine giriyor! Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye’nin bu akşam haftanın ilk takım dokunulmazlık oyununu oynanacak. Yayınlanan fragmanda sinirlenen Şükrü, yapılan yemeği eleştiren Sergen’in üzerine yürüyor. Bir anda tüm yarışmacılar birbirilerine giriyor.

MasterChef’te Azize’nin büyük hatası! Danilo Şef küplere bindi MasterChef Türkiye son bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi. Bireysel dokunulmazlık için ter döken mavi takım yarışmacılarından Azize, yaptığı hatayla geceye damga vurdu. Danilo Şef'in hatayı fark etmesinin ardından Mehmet Yalçınkaya "MasterChef'teki ikinci günah" yorumunu yaptı.

Masterchef'te gergin anlar! Mehmet Şef yarışmacıyı kovdu Ekranların sevilen yemek programı Masterchef'in son bölümünde izleyiciler, eleme adaylarının mücadelesine tanık oldu. Mehmet Şef, yarışmacılardan Safanur'a yukarıdan direktif veren Tunahan'a çok sinirlenerek stüdyodan kovdu.