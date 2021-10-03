Türkiye Gazetesi

Orman yangınları ve sel felaketleri gibi afet anlarında topladığı yardımlarla gündem olan AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent, Acun Ilıcalı'nın bağışının nereye gittiğini sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile açıkladı.

Pek çok ünlü gibi orman yangınları döneminde AHBAP derneğine bağışta bulunan Ilıcalı ile ilgili bir paylaşımda bulunan Haluk Levent, "Sevgili Acun Ilıcalı’nın 5 milyonluk bağışının 1,5 milyonluk bölümü Fethiye ve Marmaris’e mobilya olarak gönderilmişti. Bugün de 2,5 milyonluk tutar Kastamonu, Abana ve Ayancık’ta sel felaketinden etkilenen ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar teslim ediliyor" dedi.

Acun Ilıcalı, yangından zarar gören vatandaşlar için AHBAP Derneği’ne 5 milyon liralık yardımda bulunmuştu.

Haluk Levent paylaştı, gözyaşları sel oldu Haluk Levent sosyal medyadan Marmaris'te yaşanan yangınla ilgili bir video paylaştı. İzleyenler gözyaşlarına boğuldu.

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