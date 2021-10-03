Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin Sussex vilayetinde alkol ve uyuşturucunun etkisindeyken otomobil kullanan ve trafik kazası geçirerek tutuklanan şarkıcı ve manken Katie Price (43), halen Londra’nın güneybatısında geceliği 900 sterline (yaklaşık 11 bin TL) bir hastanede rehabilitasyon görüyor.

Suçunu itiraf eden ve ehliyetine el konulan şarkıcının hapis cezası alması bekleniyor. Yakın arkadaşı ise Price’ın bu durumu hiç de umursamadığını söyledi. Mail on Sunday gazetesine konuşan ve ismi açıklanmayan şahıs, "Hapse girmek çoğu kişi için dehşet vericidir ama Katie hapiste geçireceği günlerin yazacağı otobiyografisinin en güzel bölümü olacağını düşünüyor. Kitap çok satılacak ve ona para kazandıracak. Hepimiz onun kurnaz bir iş kadını olduğunu biliyoruz" dedi.

Price'ın mahkemesi 15 Aralık’ta yapılacak.

Babaannesinden 100 lira alan toruna ‘yağma’ suçundan hapis cezası verildi Kayseri’de uyuşturucu madde almak için babaannesinden 100 lira aldığı iddiasıyla yargılanan sanık duruşmada babaannesi ile bir araya geldi. Duruşmada çıkan karara göre sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Ünlü şarkıcının acı günü: Babasını da aynı sebeple kaybetmişti 4 yıl önce babasını beyin kanaması nedeniyle kaybeden ünlü şarkıcı Ayşe Hatun Önal, annesini de aynı sebeple kaybetti. Önal’ın annesi memleketi Osmaniye’de gözyaşları içinde toprağa verildi.

Şarkıcı Buray’a büyük şok! 12 bin TL’lik sazı çalındı Kapadokya Ürgüp'te sahneye çıkan şarkıcı Buray, talihsiz bir olay yaşadı. Alana tek bir giriş olduğu için seyirciler sahneye çıkınca ünlü şarkıcının 12 bin TL'lik sazı çalındı.