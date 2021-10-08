Türkiye Gazetesi

Artvin'in Borçka Belediyesi, Twitter'dan 2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Zanzibar asıllı yazar Abdulrazak Gurnah'ı tebrik etmek istedi. Ancak belediye yanlışlıkla Amerikalı ünlü oyuncu Morgan Freeman'ın fotoğrafını yayımladı. Paylaşımın kısa sürede gündem oldu. Ardından yeni bir paylaşım daha yapan belediye, bu sefer de şarkıcı Tarık Mengüç'ün fotoğrafını kullandı. Bu paylaşım da gündeme oturdu.

"HERKES BENİ ARADI, ŞAŞIRDIM"

Tarık Mengüç, Borçka Belediyesi'nin paylaşımını kullanarak sosyal medya hesabından esprili bir dille açıklama yaptı. Mengüç "Yine Tarık Mengüç fırtınası esiyor. Nobel Ödülü almışım da haberim yok. Tebrik ediyorlar beni 'Tarık abi hayırlı olsun' diye. Şaşırdım ne oluyor diye. Google açtım ve evet Tarık Mengüç her yerde. Her yerde olmaya devam edeceğim arkadaşlar” dedi.

Tarık Mengüç'ün de hesabı çalındı Şarkıcı Tarık Mengüç, sosyal medya hesaplarının çalındığını ve geri almak için kendisinden 3 Bin TL para talep edildiğini öne sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat etti.

Tarık Mengüç'ten üzen haber Şarkıcı Tarık Mengüç, instagram hesabından hastanede serum yerken çekilen fotoğrafını paylaştı.