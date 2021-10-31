Türkiye Gazetesi

"Hababam Sınıfı'nın müfettişi" olarak ünlenen ve 2012 yılında hayatını kaybeden Devlet Tiyatrosu Sanatçısı ve rejisör Ergin Orbey'in kendisi gibi oyuncu eşi Gönül Orbey, hayatını kaybetti.

“HEPİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN”

Devlet Tiyatrosu Sanatçıları Derneği usta sanatçının hayatını kaybettiğini şu açıklamayla duyurdu: "Değerli sanatçımız, ablamız, Gönül'ümüz Gönül Orbey, aramızdan ayrıldı. Büyük kayıp. Hepimizin başı sağ olsun"

ONUR ÖDÜLÜ’NE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜ

Orbey, 2016 yılında Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (TEB) Ödülleri'nde Onur Ödülü'ne layık görülmüştü. Sanatçı; Lüküs Hayat, Suç ve Ceza, Osmancık, Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını, Cengiz Han'ın Bisikleti, Hüzzam, Çamaşırhane gibi tiyatro oyunlarında yer almıştı.

Ergin Orbey

Adıyaman’da korkunç kaza! Direğe çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti Adıyaman’da korkunç kaza. Otomobiliyle hareket halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, direğe çarparak durabildi. Otomobil ikiye ayrılırken kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Marmaray'da feci olay! Tren raylarına atlayan kişi hayatını kaybetti Marmaray Bostancı durağında tren raylarına atlayan bir şahıs, trenin altında kalarak hayatını kaybetti.

Elazığ'da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti Elazığ-Bingöl yolunda karşıya geçmek isterken transit aracın çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti.