Türkiye Gazetesi

Ekranların yıllara meydan okuyan dizisi Arka Sokaklar, yoluna dolu dizgi devam ederken kadrosunda da değişim yaşanıyor. Dizide 15 yıl boyunca Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliha rolünde yer alan Yüsra Geyik, geçen sezon sürpriz bir kararla diziye veda etmişti.

YÜSRA GEYİK CAMDAKİ KIZ'DA

Geyik, tercihini yine aynı kanalda yayınlanan Camdaki Kız'dan yana kullandı. Camdaki Kız 20. bölüm fragmanında izleyici karşısına çıkan Yüsra Geyik, dikkat çeken bir rolle diziye hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

CİHANGİR CEYLAN İLE BİRLİKTE KADROYA KATILDI

Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Camdaki Kız dizisi 20. bölümüyle bu hafta ekranlara gelecek. Yüsra Geyik'in yanı sıra Cihangir Ceylan da diziye Hayri karakteriyle katılacak.

MUZO'NUN SEVGİLİSİ ROLÜNDE

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından esinlenilen Camdaki Kız'a yeni katılan Yüsra Geyik, Muzo'nun sevgilisi olarak boy gösteriyor.

Arka Sokaklar dizisinde maaş krizi: Oyuncular sete çıkmayacak Türkiye'nin tarihte en çok TV ekranlarında yer alan dizisi Arka Sokaklar, maaş krizi ile sarsıldı. Set çalışanlarının maaşlarını almaması üzerine oyuncular sete çıkmama kararı aldı.

Setlere ara vermişti: Buse Varol Camdaki Kız dizine dahil oluyor Alişan’la evlenen Buse Varol, bir süreliğine setlere ara vermişti. Gelen sürpriz kararla güzel oyuncu setlere geri dönüyor. . "Bir diziyle anlaştım" diyerek müjdeyi veren Varol'un Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterinin eşini canlandıracağı ileri sürüldü.

"Üç Kuruş" dizisi RTÜK'e şikayet edildi: Yayından kaldırın "Üç Kuruş" dizisi, Roman vatandaşlara karşı ayrımcı ve aşağılayıcı söylemler içerdiği gerekçesiyle RTÜK'e şikayet edildi.