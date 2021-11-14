Türkiye Gazetesi

Ünlü türkücü Alişan, 4 ay önce yaşadığı kardeş acısının ardından kendisinin ve ailesinin son durumuna dair yürek yakan açıklamalarda bulundu. Bir magazin programına katılarak yaşadıkları acının çok büyük olduğunu dile getiren Alişan, ara ara psikolojik yardım aldığını söyleyerek, "Yanlış anlaşılır diye gülmekten çekiniyorum." deyip gözyaşı döktü.

"GÜNLER GEÇMİYOR"

4 ay önce 41 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden ünlü şarkıcı Alişan, acı ölümün ardından içini döktü. Alişan, acı kaybının ardından hala günlerin geçmediğini, ailece çok sarsıldıklarını ve ağladıklarını söyledi.

PSİKOLOJİK YARDIM İTİRAFI

Annesi Suzan Tektaş'ın son durumdan da bahseden Alişan "Psikolojik yardım aldınız mı?" sorusuna, "Annemi bir kez zorla psikoloğa götürdük ama yapacak bir şey yoktu." dedi. Kendisinin de bu süreçte birkaç kez psikolojik yardım aldığını ekledi.

"GÜLMEKTEN ÇEKİNİYORUM"

Kardeşinin acısını atlatamayan Alişan hala gülmekten çekindiğini de dile getirerek, "Yanlış anlaşılır diye gülmekten çekiniyorum. Hayat devam ediyor, ayakta kalmak zorundayım." diye konuştu.

Alişan'ın acı günü! Kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti 20 gündür hastanede koronavirüs tedavisi gören Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti.