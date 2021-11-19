Türkiye Gazetesi

Jüri üyeliğini koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un yaptığı O Ses Türkiye’de reytinglerde yaşanan düşüşün ardından final yapacağına dair iddialar ortaya atılmıştı. Acun Ilıcalı’dan ise iddialara cevap verdi.

İDDİALARI YALANLADI

Önceki akşam bir mekandan çıkarken görüntülenen Acun Ilıcalı, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yarışmanın final yapacağı yönündeki iddiadan bahseden ünlü isim, "Saçma bir haber. Jürimizden mutluyuz. Neden programı bitireyim? Zevk aldığım program. Jürimi seviyorum, hiç öyle huyum da yoktur" şeklinde konuştu.

HADİSE İLE İLGİLİ KONUŞTU

Hadise'nin jüri kadrosunda olmamasından dolayı reytinglerde düşüş yaşandığı iddiası üzerine de konuşan Ilıcalı, "Hadise'yi çok seviyorum. O Ses Rap'te var zaten" dedi.

O Ses Türkiye için geri sayım başladı! Yeni jüri kadrosu belli oldu Ayrılıklarla dikkat çeken O Ses Türkiye’nin yeni sezon çekimleri başladı. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yeni sezon paylaşımı yaptı. Yeni jüri üyeleriyle poz veren Ilıcalı, merakla beklenen isimleri ilan etmiş oldu. Bu yıl O Ses Türkiye'nin jüri kadrosunda Murat Boz, Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş ve Oğuzhan Koç olacak.

Acun Ilıcalı, 'O Ses Türkiye Rap'in jüri üyelerini açıkladı Acun Ilıcalı, bu yıl rap formatında ve Exxen platformunda yayınlanacak olan O Ses Türkiye'nin jürisini açıkladı. Merakla beklenen yarışmada jüri; Hadise, Eypio, Murda ve Mero'dan oluşacak.

Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması Ünlü sunucu Beyazıt Öztürk, jüri üyelerinden olduğu 'O Ses Türkiye' yarışmasının pandemiden dolayı bu yıl yapılmayacağını söyledi. Yeni projesinden bahseden Öztürk, İnsanlar mizah izleyip, kafa dağıtmak istiyor. Bununla ilgili çalışıyoruz" dedi.