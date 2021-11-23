Türkiye Gazetesi

Cuma akşamları ekrana gelen ve oldukça büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizi Aşk Mantık İntikam'ın 'Menekşe'si Zeynep Kankonde ile 'Yalçın' karakteri ile eşi rolündeki Süleyman Atanısev'in eski arkadaş oldukları ortaya çıktı.

Bugüne kadar Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Yeni Gelin, Görevimiz Komedi ve Görümce gibi birçok projede rol alan 41 yaşındaki oyuncu Zeynep Kankonde, 25 yıl önce Eskişehir Tiyatora Kumpanyası'nda arkadaşlarıyla birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

Kankonde'nin fotoğrafında Aşk Mantık İntikam dizisindeki partneri Süleyman Atanısev'in de yer alması gözlerden kaçmadı.

"25 YIL GEÇMİŞ ARADAN"

Kankonde bu fotoğrafı, "25 yıl geçmiş aradan, ama tiyatroya başlayalı da 2 yıl olmuş. Sınıf arkadaşlarım ve Süleyman Atanısev yanımdakiler. Büyüdüğüm tiyatro 'Eskişehir Tiyatora Kumpanyası' büyüdüğüm insanlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir" notuyla paylaştı.

ZEYNEP KANKONDE KİMDİR?

Zeynep Kankonde, 3 Mart 1980 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü mezunudur. Ekol Drama ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitmenlik yapan Zeynep Kankonde, ilk oyunculuk deneyimini 2005 yılında yayınlanan Beşinci Boyut dizisi ile yaşamıştır.

2004 yılında Christian Kankonde ile evlenmiş 2015 yılında boşanan Zeynep Kankonde'nin bu evlilikten Emma isimli bir kızı bulunmaktadır.

Familya, Tutar mı Tutar, Kiraz Mevsimi, Ulan İstanbul, Kayıp, Merhaba Hayat, 2 Yaka Bir İsmail, Güz Gülleri, Dedemin Fişi, Görümce, Bir Baba Hindu Kırık Kalpler, Arif V 2016, Yeni Gelin ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk gibi yapımlarda rol alan Zeynep Kankonde şimdilerde Aşk Mantık İntikam dizisinde 'Menekşe' karakterine hayat vermektedir.

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