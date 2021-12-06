Türkiye Gazetesi

O Ses Almanya’da yarışan ve sesiyle büyüleyen Türk kızı Zeynep Avcı performansıyla çeyrek finale kadar ilerledi. Yarışmada Türkçe şarkılar seslendiren Zeynep Avcı “Yalan” ve “Kıyamam” şarkılarıyla jüriden tam not aldı.

“ÖYLE SEV” ŞARKISINI SÖYLEDİ

Çeyrek final performansıyla Almanya’yı bir kez daha sallayan Zeynep Avcı yarışmada Güliz Ayla'nın "Öyle Sev" şarkısını söyledi. Jüri üyelerinin ayakta dinlediği Avcı’yı bütün seyirciler ayakta alkışladı. Avcı’ya jest yapan jüri üyelerinden biri sahneye gelişini Türkçe duyurdu.

JÜRİ ÜYELERİ ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİ

Jüri üyesi "Şimdi birlikte Zeynep'i dinleyeceğiz" dedi. Muhteşem performansına rağmen Avcı, ne yazık ki elendi. Sonuçlar açıklandığında ise jüri üyeleri şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Almanya'ya damga vuran Zeynep Avcı çeyrek finalde destek bekliyor Almanya'da katıldığı Voice Of Germany (O Ses Almanya) yarışmasında çeyrek finale yükselen Zeynep Avcı, pazar günü canlı yayınlanacak olan çeyrek finalde sevenlerinden destek bekliyor.