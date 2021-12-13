Türkiye Gazetesi

Bir Zamanlar Çukurova, dördüncü sezonuyla evlerimize konuk olmaya devam ediyor. Yayınlandığı ilk günden bu yana zirvedeki yerini koruyan dizide beklenmedik bir ayrılık yaşanacak. Dizinin Gülten'i Selin Genç'in önümüzdeki bölümden itibaren kadroya veda edeceği ortaya çıktı.

SELİN GENÇ DİZİYE VEDA EDİYOR

Kadrosunda Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Hülya Darcan, Furkan Palalı gibi isimleri bulunduran ve bir ekran klasiği haline gelen Bir Zamanlar Çukurova hakkında seyircisini üzen bir iddia ortaya atıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin genç ve güzel oyuncusu Selin Genç'in ekranlara gelecek bölümle diziden ayrılacağı ortaya çıktı. Dizide "Gülten" karakteriyle yer alan Genç'in vedasının oldukça dramatik olacağı ve akıllara kazınacağı düşünülüyor.

Dizinin Gülten'i Selin Genç.

SELİN GENÇ (GÜLTEN) KİMDİR?

Genç, 21 Haziran 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Bu sırada Mam'art Atölye' de Rabia Sultan Düzenli, Fatoş Koçak ve Nisan Akman' dan Kamera Önü Oyunculuk ve Audition dersleri aldı. Kamera Önü Oyunculuk dersleri aldı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gülten karakteri ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

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