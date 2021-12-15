Türkiye Gazetesi

Kaza, geçtiğimiz gün saat 20.15 sıralarında İstanbul-İzmir yolu Susurluk mevkisinde meydana geldi. Erdal Şeyda Lafçı yönetimindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Lafçı’nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde sağ şeritte ilerleyen tır ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan Hepsi Grubu’nun eski solisti Gülçin Ergül yaralanırken, sevgilisi Lafçı ise sıkıştığı araçta hayatını kaybetti.



Gülçin Ergül'ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı, İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı.



GÜLÇİN ERGÜL CENAZEYE KATILAMADI

Lafçı’nın cenazesi, gönderildiği İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı. Öğle namazının ardından Narlıdere Şehitlik Camiinde kılınan cenaze namazına Lafçı’nın ailesi, sevenleri ve iş arkadaşları katıldı.



Kazasının ardından hastaneye kaldırılan şarkıcı Gülçin Ergül ise tedavisi devam ettiği için cenazeye katılamadı.



CENAZEYE İREM DERİCİ ÇELENK YOLLADI



Cenazeye birçok çelenk gönderilirken, sanat dünyasından sadece şarkıcı İrem Derici’nin çelenk yollaması dikkat çekti.



Lafçı’nın cenazesi, kılınan namazın ardından Karabağlar Paşaköprü Mezarlığı’na defnedildi.

Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den duygulandıran paylaşım! Balıkesir’de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda TIR ile çarpışan otomobilde bulunan Hepsi Grubunun eski solisti Gülçin Ergün yaralanırken, aracı kullanan sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı olay yerinde hayatını kaybetti. Trafik kazasının ardından şarkıcıdan ilk paylaşım geldi. Gülçin Ergül, sosyal medya hesabından sevgilisinin fotoğrafını paylaşarak "Sen benim meleğimsin" notunu yazdı. Gülçin Ergün’ün paylaşımı üzerine birçok ünlü isimden destek mesajları geldi.

Hepsi grubunun Gülçin'i kaza yaptı: Erkek arkadaşı yanında can verdi Bir dönemin popüler müzik gruplarından Hepsi'nin üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün içinde olduğu otomobil Balıkesir Susurluk'ta kaza yaptı. TIR'a çarpan araçtaki Ergül'ü hafif yaralandığı, direksiyonun başındaki erkek arkadaşı ise hayatını kaybettiği öğrenildi.