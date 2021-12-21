Türkiye Gazetesi

Survivor All Star’la ilgili sürekli paylaşımlar yapan ama kadroya alınmayan Turabi, son anketiyle gündeme geldi. Sosyal medya hesabından anket düzenleyen Turabi, Acun Ilıcalı'nın ve kendi fotoğrafını birleştirerek "Sizce Survivor All Star kim sunmalı?" sorusunu sordu.

GERİ ADIM ATTI

Son paylaşımında Acun Ilıcalı ile kendisini kıyaslayan Turabi, gelen tepkiler üzerine geri adım attı. Turbo Turabi paylaşımında "Yok daha neler bu anketi yapacak kadar delirmedim daha. Durduk yere 2 Survivor şampiyonluğundan olmayalım şimdi. Sen sunmazsan izlenmez" dedi.

“HEPSİ BİR ŞAKA”

Yaptığı paylaşımıyla yanlış anlaşılan Turabi, açıklama yaparak "Hepsi bir şaka" yorumunda bulundu.

Acun Ilıcalı Survivor All Star 2022 Ünlüler kadrosunu açıkladı Acun Ilıcalı merakla beklenen Survivor yarışma kadrosunu açıkladı. Survivor All Star kadrosu belli oldu. Ilıcalı Survivor 2022 Ünlüler takımını Instagram'dan açıkladı.

Survivor All Star’da Turabi damgası: Her şeyimi Survivor’a borçluyum Survivor’a üç kez katılan ve iki defa şampiyon olan Turabi, kendisi hakkında "All Star'a katılmaz" iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi. Turabi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerika'da yeni kariyer yapıyor, bir daha dönmez diyenler. Her şeyimi Survivor'e borçlu olduğumu unutuyorsunuz" diyerek Survivor izleyicilerini heyecanlandırdı.

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