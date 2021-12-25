Türkiye Gazetesi

MasterChef yarışmasının sevilen ismi Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla da merak edilen isimlerden. Avustralya’da bir Türk restoranı bulunan Somer şef, programdaki esprili tavırları ve renkli kişiliği ile dikkat çekiyor.

18 yıllık evliliğini tek celsede bitiren ünlü şefin Derin ve Deniz adında bir kız ve erkek çocuğu bulunuyor. Oğlu Deniz Sivrioğlu Avustralya’da yaşıyor ve tiyatroyla ilgileniyor. Kızı ise henüz öğrenci.

BABA KIZIN DİKKAT ÇEKEN BENZERLİĞİ

Geçtiğimiz günlerde çocuklarıyla fotoğrafını paylaşan Somer şefin kızı ile benzerliği dikkat çekti. Fotoğrafın altına “Kızınız sizin kopyanız”, “Maşallah, aynı” babası tarzında yorumlar yapıldı.



Ünlü şef Somer Sivrioğlu 18 yıllık evliliğini bitirdi! MasterChef jüri üyesi ve Şef Somer Sivrioğlu ile 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu’nun çekişmeli devam eden boşanma davası sonuçlandı. Yaklaşık 20 dakika süren duruşma sonucu taraflar anlaşmalı olarak boşandı.

MasterChef Somer Sivrioğlu Kimdir? | Master Şef Somer Nereli Somer Şef Kaç Yaşında? TV8 ekranlarında geçen sezon ilgiyle izlenen MasterChef Türkiye, bu sezonda da başarısını sürdürüyor. Programın başlamasına yakın Acun Ilıcalı'nın kişisel instagram hesabında Hazer Amani'nin yerine Danilo Zanna'nın geldiğini açıklamasıyla izleyenler tarafından yeni jüri üyesi ilgi ile takip edilmeye başlandı. Bunun yanı sıra eski jüri üyeleri de yeniden merakları üzerine çekmeyi başardı. İlgiyle araştırılan şeflerden biri de Şef Somer Sivrioğlu oldu. Peki kim bu Somer Sivrioğlu? İşte Somer Sivrioğlu kimdir? MasterChef Şef Somer nereli, kaç yaşında? vb. soruların cevapları...