Türkiye Gazetesi

Camdaki Kız dizisinin başrol oyuncusu Enis Arıkan, ikinci kez koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan başarılı oyuncu, ikinci kez koronavirüse yakalandığını söyledi.

İKİNCİ KEZ KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Ağustos ayında koronavirüse yakalanan ve kısa sürede atlatan Enis Arıkan, soğuk algınlığı şikayetiyle gittiği hastanede test yaptırdı. Testi pozitif çıkan 38 yaşındaki oyuncu büyük bir şaşkınlık yaşadı.

KÖTÜ HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Testinin pozitif çıkmasının ardından evde istirahat eden Enis Arıkan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Arıkan paylaşımında, “2. Kez korona olan dünya güzeline alkışlarınızı bekliyorum" dedi.

AĞRI VE YÜKSEK ATEŞİ VAR

Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda kendisiyle temasta bulunan herkesin test yaptırması konusunda uyaran Enis Arıkan, bacak, kol ve sırtında ağrı hissettiğini ve ateşinin olduğunu söyledi.

Zirvede Camdaki Kız var: Ekranların en çok konuşulan 10 dizisi belli oldu Dizi sezonu başladı, reyting yarışı hız kazandı. Rekabetin kızıştığı televizyon ekranlarında geçtiğimiz ay en çok konuşulan diziler ise Camdaki Kız, Sadakatsiz ve Yargı oldu.

Setlere ara vermişti: Buse Varol Camdaki Kız dizine dahil oluyor Alişan’la evlenen Buse Varol, bir süreliğine setlere ara vermişti. Gelen sürpriz kararla güzel oyuncu setlere geri dönüyor. . "Bir diziyle anlaştım" diyerek müjdeyi veren Varol'un Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterinin eşini canlandıracağı ileri sürüldü.

Enis Arıkan, Camdaki Kız dizisine dahil oldu Perşembe günleri izleyiciyle buluşan ekranların yeni dizisi Camdaki Kız'ın 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Muzo karakterini canlandırmak üzere ünlü oyuncu Enis Arıkan'ın kadroya dahil olduğu görülüyor.