Türkiye Gazetesi

Geçirdiği mide ameliyatı sonrası zayıflama hastalığına (dumping sendromu) yakalanan Seren Serengil, hayranlarını üzecek itiraflarda bulundu. Ameliyatla sağlığına kavuşmadan önce çok zor günler yaşadığını aktaran Serengil, bu süreçte altına yaptığını ve çok sık bayıldığını anlattı.İyileşme sürecine dair de paylaşımda bulunan Seren Serengil tam olarak sağlığına kavuşacağı zaman için de tarih verdi.

43.5 KİLOYA KADAR DÜŞTÜ

Mide küçültme ameliyatı sonrası 67 kiloyken bir anda 43,5 kiloya kadar düşen Serengil, geçirdiği ameliyatların ardından ölümle burun buruna geldi. Organları iflas etme noktasına gelen ünlü isim, bir süre önce sağlığına kavuşmak için riskli bir ameliyat geçirdi. Eski doktorunu suçlayarak ameliyatta alt midesinin bulunamadığını söyleyen 50 yaşındaki Serengil, mide küçültme operasyonundan sonra yaşadığı zor günleri sevenleriyle paylaştı.

Seren Serengil aynı zamanda Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden oyuncu Öztürk Serengil'in kızıdır.

SERENGİL'DEN ÜZEN İTİRAF

Başarılı geçen operasyonun ardından yavaş yavaş sağlığına kavuşan Seren Serengil, günler sonra yer aldığı progrmaında, doktoruyla birlikte canlı yayına çıkarak itiraflarda bulundu. "Sizler benim ailemsiniz herkes her şeyi biliyor. Altıma ediyordum ben. Baygınlık geçiriyordum, fenalaşıyordum. En son nefes alamıyordum. Ameliyat olmasaydım belki bugün aranızda olamayacaktım" diyen Serengil, tüm hayranlarını üzdü.



Sağlık sorunlarıyla zor günler geçiren Serengil, ​ 6 Nisan 1971 doğumlu.

SERENGİL2İN DOKTORU: HATALI BİR İŞLEM YA DA HASTANIN BÜNYESİ KALDIRMIYOR

Serengil'in ameliyatını gerçekleştiren Dr. Alper Çelik konuyla ilgili şunları söyledi:

"İki durum söz konusu... Gerçekten hatalı bir işlem olabilir ya da hastanın bünyesi kaldıramıyor olabilir. Belli bir aşamadan sonra bu hastalıklar geri dönülemez hale geliyor. İnce bağırsakların çok ciddi bir kısmı devre dışı bırakılmış. Oradaki problemi hemen düzelttik. Alt mideyi bulmak için 30-45 dakika uğraştık. Alt mide ile üst mide arasındaki bağlantı kapatılmıştı. Gıda sadece üst mideye giriyordu."

SEREN SERENGİL, İYİLEŞME SÜRECİ İÇİN GEREKEN ZAMANI AÇIKLADI

"İnce bağırsağın uzunluklarını ölçünce ve devre dışı bırakılanları görünce ince bağırsakları hemen düzelttik. Birkaç ay sonra karaciğer iyileşecek bünye güçlenecek riskler azalmış olacak. Bu yapılan işlemler hayatınıza da engel olmayacak. Alt midesiz de devam edilebiliyor. Bizim hedefimiz 55 kilo. Ameliyatımız daha frenleyici olacaktır. Seren Hanım'ın tam anlamıyla iyileşmesi 1,5 yıl sürecek, 3-4 haftada ise eski enerjisine kavuşacak."

Seren Serengil ameliyata girdi! İşte hastaneden ilk fotoğraf Ünlü sunucu Seren Serengil bir süredir sağlık sorunlarıyla gündemde. Yaşadığı sendrom nedeniyle organları iflas etmek üzere olan Serengil, bu sabah ameliyat masasına yattı.

Seren Serengil açıkladı: Cuma ameliyat olacağım, vücudum kaldıramayabilirmiş Ünlü isim Seren Serengil zayıflamak için ameliyat olmuş, kilo vermesini durduramayarak Dumping Sendromu'na yakalanmıştı. Serengil, cuma sabahı ameliyat olacağını açıkladı. 'Çok korkuyorum, vücut kaldıramayabilirmiş' diyen Seren Serengil sevenlerinden dua istedi.

Seren Serengil'den kötü haber! Organları iflas etmek üzere | Dumping sendromu (zayıflama hastalığı) nedir? Ünlü müzisyen ve sunucu Seren Serengil'in sağlık durumunun kötüye gittiği ve organlarının iflas etmek üzere olduğu öğrenildi.