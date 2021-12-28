Türkiye Gazetesi

YouTuber ve sosyal medya fenomeni Berkcan Güven'in 93 yaşındaki anneannesi Şahide Türe hayatını kaybetti. Torunuyla çektiği eğlenceli videolarla beğeni toplayan Şahide Türe, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu. Türe, sosyal medya fenomeni torunu Berkcan Güven ile çektiği videolar sayesinde tanınmış, YouTube’da milyonlarca kişi tarafından izlenmişti.

“EN SEVDİĞİNE KAVUŞTU”

Acı haberi Berkcan Güven'in babası Burhan Güven sosyal medyadan duyurdu. Güven, Instagram hesabından paylaştığı mesajda, "Melekler seninle olsun evlatlarımın anneannesi. Yüreklerinizdeki sevgiyi, dudaklarınızdaki duayı bu kez onlara gönderin. Türkiye'nin en sevdiği insan, en sevdiğine kavuştu..." ifadelerine yer verdi.

BERKCAN GÜVEN KİMDİR?



Berkcan Güven ya da takma adıyla BEGE 1996 doğumludur. Türk internet ünlüsü, YouTuber ve şarkıcıdır. YouTube kariyerine 2014 yılında başlamış olan Güven, özellikle yayımlamış olduğu müzik parçaları ile tanınmaktadır. Güven, 2013 yılında Vine ile sosyal medyaya giriş yapmıştır. Daha sonra Vine'ın kapanması ile önce Instagram daha sonra Youtube'a içerik üretmeye başlamıştır.

Youtuber Orkun Işıtmak’ın son videosuna tepkiler üst üste geldi: Sosyal medyada gündem oldu Youtube fenomeni Orkut Işıtmak, kanalında yayınladığı son video ile gündem oldu. Bir günlüğüne öğretmen olan Işıtmak’ın videosunda, çocukların ağlaması ve yüzlerinin görünmesi tepkilere neden oldu. Gelen tepkiler üzerine Youtube fenomeni, açıklamada bulunarak ailelerden yazılı izin alındığını ve videonun pedagoglar tarafından onaylandığını söyledi.

YouTube, Covid aşısı karşıtı tüm içerikleri platformdan kaldıracak YouTube, onay almış aşılarla ilgili yanlış bilgi içeren tüm videoların platformdan kaldırılacağını açıkladı.