Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Cihat Süvarioğlu’nun Gönül Dağı dizisi TRT1 ekranlarına cumartesi akşamları damga vuruyor. Dizide Ramazan karakterini canlandıran oyuncu, eğlenceli halleriyle seyircinin beğenisini kazanan isimlerden biri.

ÜNLÜ OYUNCUNUN BÜYÜK DEĞİŞİMİ

Daha önce birçok projede yer alan Cihat Süvarioğlu, yıllar içindeki değişimiyle gündem oldu. Oyuncunun kilolu halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Şimdilerin en başarılı ve yakışıklı oyuncuları arasında gösterilen Süvarioğlu epey kilo vermiş. Zayıfladıktan sonra bambaşka birine dönüşen ünlü oyuncu fit haliyle dikkatleri üzerine çekiyor.

CİHAT SÜVARİOĞLU KİMDİR?

23 Eylül 1990 yılında Konya'da doğan Cihat Süvarioğlu, üniversite eğitimi için İstanbul'a taşındı. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 2019 yılında Bahçeşehir Üniversitesinde İleri Oyunculuk alanında Yüksek Lisans yaptı. Daha önce pek çok projede yer alan oyuncu, şu sıralar Gönül Dağı dizisiyle ekranlarda boy gösteriyor.

Yılın Oyuncusu ödülünü alan Salih Bademci sahnede gözyaşları içinde kaldı! Rol aldığı birçok dizide başarılı bir performans sergileyen Salih Bademci, Men Of The Year 2021'de Yılın Oyuncusu ödülüne layık görüldü. Birçok ünlü dizide başrol olan yakışıklı oyuncu, ödülünü almak için çıktığı sahnede gözyaşlarına hakim olamadı.

Yasak Elma’nın yıldız oyuncusu Eda Ece yeni projesini duyurdu! Yasak Elma dizisindeki performansıyla gözleri üstüne çeken ünlü oyuncu Eda Ece, sosyal medya hesabından hayranlarını şaşırtan bir açıklama yaptı. Eda Ece, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni bir yarışma programına başladığını açıkladı. Ece’nin açıklaması hayranlarını şaşırttı ve mutlu etti.