Türkiye Gazetesi

Ebru Gündeş, Murat Boz, Oğuzhan Koç ve Beyazıt Öztürk’ün jürisinde yer aldığı O Ses Türkiye’de dün akşam müzik şöleni yaşandı. Yayına konuk olan ünlü oyuncular seslendirdikleri şarkılarla jürilerden tam not aldı. Sahneye çıkan Yeşilçam’ın efsane yıldızı Perihan Savaş ise geceye damga vurdu.

AYAKTA ALKIŞLADILAR

Türk sinemasının usta ismi Perihan Savaş, O Ses Türkiye'de sergilediği performansla jüriyi ve ekran başındaki herkesi etkiledi. 30 yıldır sahnede şarkı söylemediğini ifade eden Savaş'ın Murat Boz ile yaşadığı diyalog ise herkesi gülümsetti.

O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında sahneye çıkacak ünlüler belli oldu: Listede yok yok! Televizyonların sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde sahneye çıkacak isimlerle ilgili bilgiler gelmeye başladı. 31 Aralık'ta yayınlanacak olan bölümde Mesut Özil, Müge Anlı ve Eda Ece gibi isimlerin sahneye çıkacağı düşünülüyor.

MaterChef Türkiye yarışmacıları O Ses Türkiye’de! Büyük ödülü Tahsin kazandı MasterCehef Türkiye yarışmacıları, O Ses Türkiye sahnesindeki performanslarıyla döktürdü. Tek tek sahneye çıkarak sevdikleri şarkıları söyleyen yarışmacılar 50 bin TL’lik para ödülü için kıyasıya yarıştı. Büyük ödülü kazanan ise Tahsin oldu.

O Ses Türkiye final yapıyor iddia edilmişti: Acun Ilıcalı’dan cevap gecikmedi Reytinglerde istediği başarıyı yakalayamayan O Ses Türkiye yarışmasının final yapacağı yönünde iddialar gündeme gelmişti. İddialara ise en yetkili isim olan Acun Ilıcalı’dan yanıt geldi. Bir mekan çıkışı gazetecilerin sorularını cevaplayan Ilıcalı, , "Saçma bir haber. Jürimizden mutluyuz" diyerek final iddialarını yalanladı.