Türkiye Gazetesi

Alper Uyar, Mert Dikmen ve Özer Feyzioğlu’nun kaleme aldığı filme, iki şehidin hayat hikayesi işlendi. Ülkemizin acı gerçeği olan terörün, Anadolu’dan Karadeniz’e kadar nasıl etkilediği beyaz perdeye yansıtıldı. Mücadele eden, çalışkan, fedakar, sevgi dolu insanların yaşamlarından kesitlerde verildi.

REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR

Şehit Eren Bülbül’ün doğum gününde 1 Ocak 2022 tarihinde vizyona giren TRT ortak yapımı ‘Kesişme, İyi ki Varsın Eren’ , bir buçuk günde tam 190 bin 387 kişi tarafından izlendi. Ulaşılan bu rakamla pandemi döneminde en büyük gişeyi yapan Türk filmi oldu.

UZUN KURUKLAR OLUŞTU

Pandemi koşullarına rağmen vizyona girdiğinden beri yoğun ilgi gören Kesişme, İyi ki Varsın Eren filmi, rekorlar kırmaya devam ediyor. Sinemaların önünde uzun kuyruklar oluşurken, sosyal medyadan üst üste güzel yorumlar yapıldı.

YURT DIŞINDA DA İLGİ BÜYÜK

Film sadece yurt içinde değil yurt dışında da yoğun ilgi gördü. Almanya, Avusturya, Fransa, İngiltere, Norveç ve Danimarka'da vizyona giren film, 5 Ocak'ta Belçika'da, 6 Ocak'ta ise Azerbaycan'da sinemaseverlerle buluşacak.

PROJE 3 SENELİK

Araştırma, ön yapım, senaryo yazım ve yapım hazırlıkları, çekim süreci dahil toplamda üç seneye varan bir çalışmanın ve 14 haftalık çekim sürecinin ürünü olan TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin çekimleri Hatay'dan başlayarak Adana, Niğde, Nevşehir, Gümüşhane, Sivas, Ankara, Trabzon, İstanbul, olmak üzere 9 şehirde gerçekleştirildi.

USTA İSİMLER YER ALIYOR

Sinemamızın usta ismi İsmail Hacıoğlu'nun Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik rolüyle müthiş bir performans sergilediği filmde, Trabzonlu genç oyuncu Rahman Beşel Eren Bülbül, Alayça Öztürk Gidişoğlu Cemile Gedik, Mutlunur Lafçı Ayşe Bülbül ve Emir Çiçek ise Hasan Bülbül karakterlerini başarıyla canlandırdı.

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