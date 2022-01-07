Türkiye Gazetesi

Tüm dünyada hızla artan koronavirüs salgını, sosyal hayatı etkilemeye devam ediyor. Birçok ünlü sosyal medyadan paylaşım yaparak koronavirüse yakalandığını duyurmaya başladı. Bir kötü haber de ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’ten geldi.

KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

2011 yılında uğradığı saldırının ardından uzun süre ekranlara dönemeyen İbrahim Tatlıses, İbo Show ile ekranlara geri döndü. Ekranlara dönen Tatlıses, konser vermeye de başladı. Birden yoğun tempoya dalan İbrahim Tatlıses’in geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığı ortaya çıkmıştı.

MÜJDELİ HABERİ VERDİ

Sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşımda bulunan 70 yaşındaki İbrahim Tatlıses, "Hayırlı günler arkadaşlar. Pozitiftim negatife döndüm" dedi. Sanatçı yarın akşam Ankara'daki bir mekanda konser vereceğini de duyurdu.

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