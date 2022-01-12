Türkiye Gazetesi

Hakan Ural, hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Nur Tuğba Namlı ile üstlendiği “Neler Oluyor Hayatta” programında kızı Melisa Ural’ın ilişkisi hakkında konuştu.

“KIZIMI HİÇ BU KADAR MUTLU GÖRMEMİŞTİM”

Kızının sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilgili açıklama yapan Hakan Ural, “Aslan gibi, ben sevdim. Çok terbiyeli, iyi kalpli ve saygılı bir çocuk. 1 sene oldu, kızımı hiç bu kadar mutlu görmemiştim. Ona müteşekkirim kızımı çok mutlu ettiği için. Ailesine de saygı duyuyorum, kızıma verdikleri değer ve önemden ötürü. Çok mutluyum bir baba olarak” dedi.

HAKAN URAL MÜSTAKBEL DAMADI İLE AYNI KAREDE

Bir süredir aşk yaşadıkları söylenen Melisa Ural ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'ndan ilk fotoğraf geçtiğimiz gün gelmişti. Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile yaşadığı ilişkiyle de gündem olan Alaattin Kadayıfçıoğlu, Melisa Ural ile yeni bir ilişkiye yelken açtı. Çiftin ilk karesi Hakan Ural'dan geldi. Doğum gününü çocuklarıyla kutlayan ünlü sunucu, müstakbel damadı ve kızıyla olan fotoğrafını paylaşmıştı. Bu fotoğraf ise sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Alaattin Kadayıfçıoğlu, Hakan Ural, Melisa Ural

Hakan Ural’dan pandeminin bitmesi için ilginç çözüm: Bill Gates'i tutuklayın! Son dönemde yaptığı açıklamalarla gündem olan sunucu Hakan Ural’dan pandeminin sona ermesi için ilginç çözüm önerisini Instagram hesabından paylaştı.

Sağlık çalışanlarını eleştirmişti! Tepki çeken Hakan Ural özür diledi Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavi gören ünlü sunucu Hakan Ural, sağlıkçılara yaptığı eleştirilerle sert tepki almıştı. Sunuculuğunu yaptığı ‘Neler Oluyor Hayatta’ programında sağlıkçıların hastalara ilgi göstermediği için eleştiren Ural, sosyal medyadan ağır eleştirel almıştı. Ünlü sunucu sosyal medya hesabından paylaşım yaparak eleştirilere cevap verdi. Söylediklerinin çarpıtıldığını söyleyen Ural, "Bir sağlıkçımızı dahi üzüp kırdıysam özür dilerim" dedi.