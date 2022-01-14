Türkiye Gazetesi

Amerikalı ünlü rap şarkıcısı Kanye West (44), Los Angeles’ta sadece üyelerin katılabildiği Soho Warehouse kulübüne geldiğinde bir hayranı kendisinden imza istedi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Perşembe sabahı meydana gelen olayda West, çıkan tartışma üzerine hayranını yumrukladı. Hayranı, yumruğun tesiriyle yere yığıldı. Çok sinirlendiği görülen West, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Los Angeles polisi olayla ilgili soruşturma başlatırken herhangi bir tutuklama yapılmadı. Geçtiğimiz günlerde ismini Ye olarak değiştiren West, konu hakkında açıklama yapmadı.