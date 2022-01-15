Türkiye Gazetesi

Sevilen dizi Arka Sokaklar’ın izleyicisi günlerdir Rıza Baba’nın akıbetini merak ediyor. Dizinin son bölümünde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Uzun süredir diziden ayrılacağı konuşulan Zafer Ergin’in canlandıran “Rıza baba” karakteri vuruldu. Sevilen karakterin ölüp ölmediği ise merak konusu oldu. Bölümün sonuna doğru ameliyata alınan Rıza Baba’nın gözlerini açtığı sahneler gösterildi. Ancak tüm Türkiye’nin merak ettiği o konu; 'Rıza Baba öldü mü? Diziden ayrılıyor mu?' sorularının cevaplarını gelecek bölümlerde kesinleşeceği söyleniyor.

Dizinin 610. bölümünde Rıza Baba’yı kimin vurduğu gösterilmezken tüm şüpheler Şevket Çoruh’un canlandırdığı “Mesut Komiser” karakterinin üzerinde toplandı.

Rıza Baba'nın vurulduğu o anlar...

ARKA SOKAKLAR’IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Rıza Baba, balık tutmak için evinden çıkıp arabasına gitmektedir. Bu sırada ona birisi yaklaşır. Rıza Baba elinde silah olan adamı görünce büyük şaşkınlık yaşar. Adam, Rıza Babaya kurşunları yağdırır. Olayı ilk bir taksi şoförü görür ve Rıza Babanın yanına koşar. Silah sesini duyan Rıza Babanın eşi Ayla ve kızı Pınar olay yerine koşarlar. Gördükleri manzara karşısında şoke olurlar. Rıza Baba kanlar içindedir. Rıza Baba hemen hastaneye kaldırılır ve ameliyata alınır.

Şimdilerde bambaşka biri… Arka Sokaklar’ın Pınar’ı görenleri şaşırtıyor Arka Sokaklar dizisinin kıvırcık saçlı oyuncusu Pınar Aydın son haliyle görenleri şaşırttı. Hem müziği hem de oyunculuğu bırakan Aydın’ın paylaştığı son fotoğraf sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Arka Sokaklar'da kafa karıştıran paylaşım! Rıza Baba ayrılıyor mu? Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da bu hafta bir ayrılık mı yaşanacak? Son bölümde Rıza Baba'nın istifa etmesi üzerine ayrılacağı konuşuluyordu. Dizinin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan bir fotoğraf da kafaları karıştırdı.