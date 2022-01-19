Türkiye Gazetesi

25 yaşındaki manken Bella Hadid, mutfaktaki yeteneklerini milyonlarca takipçisiyle paylaştı. Genç manken sarma yaptığı görüntüleri Instagram hesabından yayınladı.

Son dönemde depresyon ve akıl sağlığı ile ilgili açıklamalarıyla çok konuşulan Hadid, mutfağa girdi ve sarma yapmaya başladı. Instagram’da 24 milyondan fazla takipçisi olan ünlü mankenin o görüntüleri sosyal medyada gündem konusu oldu.

Bazı takipçileri Hadid’in sarmalarının “çok kalın” olduğunu söylerken, bir tencere sarma yapmasını takdir edenler kullanıcılar da çoğunluktaydı.

Filistin asıllı Bella Hadid, zaman zaman Orta Doğu mutfağıyla ilgili başka yemekler de yapıyor.



AĞLADIĞI ANLAR DA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Ünlü model, geçtiğimiz günlerde her gece ağladığını itiraf etmişti. Hadid, sosyal medyanın gerçek bir dünya olmadığını da belirterek, "İnsanların, temelde herkesin aynı şekilde hissettiğini unuttuklarını" söyledi. Model bu durumu da "Kaybolmuş, kafası karışmış, neden burada olduklarından gerçekten emin değiller" diyerek tanımladı.

Ünlü model Bella Hadid: Müslüman olmaktan gurur duyuyorum ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlere yönelik politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan ünlü model Bella Hadid, "Müslüman olmaktan gurur duyuyorum" dedi.