Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Amerika'daki hayatına ve Türkiye'deki kariyerine dair merak edilenleri anlattı. Babasının oyunculuk yapmak istediğinde "Tamamen kendi ayakların üzerinde duracaksın" dediğini belirten Bürsin, kariyerinin en başlarında şoförlükten tuvalet temizliğine, garsonluktan sosyal medyaya kadar pek çok farklı işte çalıştığını söyledi.

MUHTEŞEM YÜZYIL İÇİN SEÇMELERE KATILMIŞ

Katıldığı programda soruları cevaplayan oyuncu Kerem Bürsin, Türkiye'ye geldikten 1,5 sene sonra ilk dizisine girdiğini belirtti. "Oyunculuk yapmak istiyor muyum, bunu becerebilecek miyim gibi hayatla ilgili sorularım vardı" diyen Bürsin, o dönem Türkçesinin çok kötü olduğunu belirterek her pazar günü 2,5 saat boyunca oyuncu Devrim Yakut’tan diksiyon dersi aldığını söyledi.

Bürsin, Muhteşem Yüzyıl dizisi ve Çağan Irmak’ın bir projesi için seçmelere katıldığını ancak seçilemediğini, sonrasında Güneşi Beklerken dizisine katıldığını açıkladı.

"BABAM 'KENDİ AYAKLARIN ÜZERİNDE DURACAKSIN' DEDİ"

Amerika'dayken hem oyunculuk hem de pazarlama alanında eğitim gördüğünü ve üniversiteden mezun olur olmaz pazarlama alanında çok iyi bir teklif aldığını söyleyen ünlü oyuncu, "Babam iş için hazır güzel bir teklif varken onu değerlendirmemi istedi. Ancak ben oyuncu olmak istediğimi biliyordum" dedi. Bunun üzerine babasının, "Bunu yapmak istiyorsan tamam ama tamamen kendi ayakların üzerinde duracaksın" dediğini anlattı.

Kerem Bürsin'in Türkiye'de başrolde yer aldığı ilk dizi Güneşi Beklerken

"GARSONLUK YAPTIM, TUVALET TEMİZLEDİM"

O dönemde 80 küsur seçmeye katıldığını ve sadece 2’sinden olumlu cevap aldığını aktaran Bürsin, "Garsonluk yaptım, bir spor salonunun tuvaletlerini temizledim ve kirli havluları yıkadım, şoförlük yaptım. Bir de part time bir sosyal medya firmasında çalışıyordum. Aralarda seçmelere gidiyordum. O dönem otoparkta uyuyordum" şeklinde yaşadıklarını anlattı.

"İSMİMİ DEĞİŞTİRMEYİ DÜŞÜNDÜM"

Amerika’da Türkçe isimle sektörde yer almanın zor olup olmadığına yönelik soru üzerine Bürsin, bir ara ismini 'Owen Rush' olarak değiştirmeyi düşündüğünü anlattı. "O dönemki kız arkadaşımın babası ünlü bir seslendirme sanatçısıydı" diyen Bürsin, "Bana en büyük pişmanlığının daha iyi bir yere gelebileceğini düşündüğü için ismini değiştirmek olduğunu söyledi ve 'İsmini sakın değiştirme. İsim oyuncuyu yapmaz, oyuncu ismi yapar' dedi. O cümleyi sevdim" dedi.

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