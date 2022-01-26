Türkiye Gazetesi

Zincirlikuyu Mezarlığı'nda aile adına açıklamada bulunan Ahmet Hamdi Gürbüz, yarın 10.00'da Şişli Belediyesi önünde, 11.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Fatma Girik'i anma töreni yapılacağını söyledi.

BODRUM'A GÖTÜRÜLECEK

Gürbüz, sanatçının cenaze namazının öğle namazını müteakip Teşvikiye Camisi'nde kılınacağını belirterek, ardından defin için Bodrum'a götürüleceğini kaydetti.

"CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Girik'in Bodrumda aile mezarlığına Memduh Ün'ün yanına defnedileceğini aktaran Gürbüz, "Bu süreçte değerli büyüklerimiz sağ olsun ailenin hep yanında oldu. Özellikle sayın Cumhurbaşkanımıza buradan teşekkür etmek istiyorum. Süreci de yakından takip ediyor ve ne gerekiyorsa aileye her türlü konuda yardım edeceğini ifade etti." dedi.

Sanatçı için dün düzenlenmesi planlanan tören, hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma Girik'in ailesine taziye telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı Fatma Girik’in vefatı dolayısıyla telefonla aradığı kardeşi Günay Girik’e taziyelerini iletti.

Fatma Girik'i anma törenleri ertelendi Dün hayatını kaybeden Yeşilçam’ın usta ismi Fatma Girik için Şişli Belediyesi ve Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılacak törenler olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendi.

Fatma Girik’in Kardeşi Günay Girik: Ablam hastanede korona oldu Yeşilçam’ın usta ismi Fatma Girik, 79 yaşında hayatını kaybetti. Türk sinemasının değerli isminin Covid-19’a bağlı çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybettiği açıklandı. Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, usta oyuncunun hastanede koronavirüs kaptığını iddia etti.

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Fatma Girik'in cenaze vasiyeti ortaya çıktı Türk Sineması'nın duayen isimlerinden Fatma Girik tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Usta ismin cenazesiyle ilgili vasiyeti ortaya çıktı

Fatma Girik hayatını kaybetti Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Fatma Girik, 79 yaşında hayatını kaybetti. Covid 19’a bağlı zatürre tedavisi gören Girik'in çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.