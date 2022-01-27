Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy’de bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Gazeteci Cem Küçük saldırının detaylarını TGRT Haber’de konuştu.

SALDIRI NASIL OLDU?

Saldırının gece saat 00.25 sularında gerçekleştiğini ve Mahmutyazıcıoğlu’nun neden öldürüldüğüne dair herhangi bir bilgi olmadığını, İstanbul polisinin saldırganları yakalamak için geniş bir soruşturma yürüttüğünü belirten Küçük, olayla ilgili şu bilgileri aktardı: Şafak Mahmutyazıcıoğlu restorandan çıkacakken yanına 2 kişi geliyor. Mahmutyazıcıoğlu bu kişileri tanıdığını söylüyor. 4-5 dakika konuştuktan sonra yanlarına bir kişi daha geliyor ve saldırganlar ilk önce Mahmutyazıcıoğlu'nun şoförünün ayağına ateş ediyor. Ardından Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ise bel altına 7 kurşun ateş edilmiş. Bel üstünde ya da kafasında bir şey yok. Ancak kan kaybından ve isabet eden kurşunlardan biri de damarını yırtığı için hayatını kaybetmiş.

YERALTI DÜNYASINDA ALACAK VERECEK MESELESİ İDDİASI

Cinayetle ilgili dosya Cinayet Bürosu ekiplerinden alınarak organize şube ekiplerine verildi. Cinayetin sebebinin yeraltı dünyasındaki iki grup arasındaki alacak verecek meselesi olduğu iddia ediliyor. Cinayetin ardında ise yeraltı dünyasındaki 2 grubun arasındaki çok yüklü bir miktarda paranın olduğu iddia ediliyor

ECE ERKEN’E ULAŞILAMIYOR

Ece Erken ile birlikte uzun yıllar program sunan Bircan Bali, acı olayın detaylarını anlattı. Ece Erken’e ulaşamadığını söyleyen Bali, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı, olayı şu sözlerle anlattı: Kıymetli abim, vücuduna 7 kurşun isabet edecek şekilde vuruldu. Hastanede kan kaybından dolayı öldü. Ece'yle inanılmaz bir ilişkisi vardı. Önce şoföre sıkmışlar sonra Şafak abiye. Hastane olay yerine çok yakın. Saatlerdir Ece'den haber alamıyoruz. Gece hastaneye gitmiş. Hastanın öldüğünü duyduğu an onu göndermişler. O saatten itibaren Ece'ye kimse ulaşamıyor."

“LÜTFEN BENİ KURTARIN”

Bircan Bali, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözlerinin ise ''Lütfen beni kurtarın'' olduğunu söyledi.





Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken'in ilk sözleri: Ben buna nasıl dayanacağım Ünlü sunucu Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Erken’in ölüm haberinden sonra yıkıldığını söyleyen yakın arkadaşı Bircan Bali, programında "Ece'ye ulaşamıyorum ama annesine 'Ben onu çok seviyorum nasıl dayanacağım' demiş" şeklinde konuştu.