Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı eşi Başak Dizer 2016 yılında nikah masasına oturdu. Şimdilerde bebek heyecanı yaşayan çift, geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerinin müjdesini vermişti. İkili, çok heyecanlı ve mutlu olduklarını belirtmişti. 44 yaşındaki Dizer, büyüyen karnıyla objektif karşısına geçerek pozlar verdi.

Başak Dizer, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor...

İlk kez anne baba olma heyecanını yaşayan ünlü çift, yoğun programlarına ara verip tatil kaçamağı yaptı. Kar tatilini tercih eden ikiliden Başak Dizer, kayak yapmak yerine bol bol dinlendi. Karın keyfini çıkaran Dizer, belirginleşen karnıyla peş peşe pozlar verdi. Başak Dizer’in paylaşımına “Hamilelik çok yakışmış” , Güzel anne adayı, nazar değmesin” , “Sağlıkla kucağınıza alın inşallah” gibi yorumlar yapıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli olmuştu. Mutlu çiftin bir erkek bebeklerinin olacağı öğrenildi.

Kıvanç Tatlıtuğ menemen tartışmasını yeniden başlattı: Soğanlı mı, soğansız mı? Ünlü oyuncu ve manken Kıvanç Tatlıtuğ, mutfağa girerek yeteneklerini gözler önüne serdi. Tatlıtuğ yaptığı menemenle ‘soğanlı mı, soğansız mı?’ tartışmalarının fitilini yeniden ateşledi.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer “ölüm tehditlerini” affetmedi Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, geçtiğimiz günlerde Sinan Altıntaş isimli bir şahsın kendilerini ölümle tehdit ettiğini ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini belirterek suç duyurusunda bulunmuştu.