Türkiye Gazetesi

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve Stil Danışmanı eşi Başak Dizer’e ölüm tehditlerinde bulunan Sinan Altıntaş, yeniden harekete geçti. Tehditlerin dozunu artıran Altıntaş karşısında ünlü çift, ''tehdit'' ve ''hakarete maruz kaldıklarını'' iddia ederek şikayetçi oldu.

“KOCANA ŞARJÖR BOŞALTACAĞIM”

Daha önce hakkında iki dava açılan Altıntaş, iddiaya göre sosyal medya üzerinden çifte yönelik tehditlerini sürdürdü.

Sabah’ın haberine göre; Altıntaş, tehditlerin boyutunu arttırdı, bu kez Kıvanç ve eşine yönelik ölümlü tehditler savurmaya başladı. Kişisel hesabından, müşteki Başak Tatlıtuğ'un hesabına çeşitli tarihlerde mesaj gönderen Altıntaş, “Seni bidona koyup asit dökeceğim, ardından kocana şarjör boşaltacağım” şeklinde mesajlar gönderdi.

Mahkeme, daha önce mesajların Sinan A. tarafından gönderildiğinin sabit olmaması nedeniyle talebi reddetmişti.

TATLITUĞ ÇİFTİ, ÜÇÜNCÜ KEZ DAVA AÇTI

Olanlar üzerine Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti yeniden savcılığa başvurdu. Huzurları kaçan çift, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından başlatılan soruşturmada ifadesi alınan Sinan Altıntaş, suçunu kabul etti ve mesajları bilerek gönderdiğini söyledi. Savcılık ise dosyaya uzlaştırmacı atadı. Tatlıtuğ çifti, Sinan'ı affetmedi. Sinan Altıntaş hakkında 'Tehdit ve Hakaret' suçları kapsamında dört yıla kadar hapis istemiyle bir iddianame daha düzenledi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

NELER OLMUŞTU?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, Sinan Altıntaş isimli şahsın kendilerini rahatsız ettiklerini ileri sürerek daha önce koruma kararı aldırmışlardı. Çift, tekrar sosyal medya üzerinden tehdit ve hakarete maruz kaldıklarını iddia ederek şikayetçi oldu. Altıntaş, Hazar Ergüçlü'nün kız arkadaşı olduğunu, yedi yıldır sevgili olduklarını Kıvanç ve Başak Tatlıtuğ çiftinin görüşmelerine engel olduklarını, Hazar'ı öldürmeye çalıştıklarını bu nedenle tehdit mesajları gönderdiğini kabul edince Altıntaş hakkında ikinci bir dava açılmıştı. Hakkında iki dava açılan Altıntaş, iddiaya göre sosyal medya üzerinden çifte yönelik tehditlerine devam etti. Altıntaş, iddiaya göre daha önce de Başak Dizer’e “Kocanı öldürüp seni köpeğim yapacağım” şeklinde mesajlar atmıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftine ölüm tehdidi sürüyor Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı eşi Başak Dizer, Sinan Altıntaş isimli şahsın kendilerini rahatsız ettiklerini ileri sürerek koruma kararı aldırmışlardı. Çift bu defa da kendilerini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtıkları Sinan Altıntaş hakkında ‘zorlama hapsi’ talebinde bulundu.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer “ölüm tehditlerini” affetmedi Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, geçtiğimiz günlerde Sinan Altıntaş isimli bir şahsın kendilerini ölümle tehdit ettiğini ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini belirterek suç duyurusunda bulunmuştu.