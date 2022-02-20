Türkiye Gazetesi

Salt bea hareketiyle dünya çapında ünlenen Nusret Gökçe restoran zincirine bir yenisini daha ekledi. Gökçe, Londra'nın merkezindeki lüks restoranını geçtiğimiz ay açmıştı. Türkiye'nin yanı sıra ABD, İspanya, Dubai ve Yunanistan'da çok sayıda restoranı bulunan Nusret, yeni restoranını Las Vegas'ta açtı.

Nusret, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

6 ÜLKEDE 24 RESTORAN

Instagram'da 42.4 milyon takipçisi bulunan Gökçe dünyanın dört bir yanında restoran açmaya devam ediyor. 6 ülkede 24 restoranı ve 2 bin çalışanıyla hizmet sunan Nusr-Et ABD'deki yatırımlarını genişletti.

HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

O anları sosyal medya hesabında paylaşan Nusret Las Vegas'ta da restoran açarak hayalini gerçekleştirdiğini açıkladı.

Nusret yeni mekanı için açtığı iş ilanıyla gündemde: Verdiği ücret ise dikkat çekti Londra’nın göbeğinde açtığı restoranıyla İngiliz basınının gündemine oturan sosyetik kasap Nusret Gökçe, verdiği şef ilanıyla yine gündemde. Nusret, verdiği ilanda işe alacağı şef için saatte 12 sterlin yani 150 TL vereceğini belirtti. Aynı zamanda bahşişlerden de para kazanabileceğini açıkladı.

Ailecek yemek 15 bin TL! Nusret yine İngiliz basınının gündeminde Son olarak Londra’da restoran açan ve pahalı fiyatlarıyla gündemden düşmeyen Nusret, 15 bin TL’lik hesapla yine gündeme geldi. Daha önce 3 burgerin 3.600 TL ve bir bifteğin 7.500 TL olmasıyla tepki çeken Nusret, bu seferde ailecek yenen yemek için ödenen 15 bin TL’lik hesapla gündeme geldi.

Nusret tepki çekmeye devam ediyor! Bir biftek için 7 bin 500 TL istiyor Tuz serpme hareketiyle sosyal medyada fenomen olan Nusret Gökçe’nin İngiltere’deki restoranı İngiliz basınının gündemine oturdu. Son zamanlarda paylaşılan yüklü adisyonlarla sosyal medyada oldukça ilgi gören restoranın en pahalı ürünü ise 7 bin 500 liralık altın kaplamalı biftek.