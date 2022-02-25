Türkiye Gazetesi

Grup Yorum, Ukrayna'ya başlattığı harekât nedeniyle tepkilerin odağındaki Rusya'da konser verdiğini duyurdu. Sosyal medya kullanıcıları gruba tepki gösterdi.

Grubun Twitter hesabından yapılan paylaşımda konserden fotoğraflar paylaşılarak "Grup Yorum olarak sosyalizmin anavatanında, Moskova'da konserimizi gerçekleştirdik!" denildi.

Grup yoruma sosyal medyadan tepkiler büyürken "yazıklar olsun size, Gelmeyin orda kalın savaşada katılın hatta" gibi yorumlar geldi

Ukrayna, Rusya'nın kaybını açıkladı: 2 bin 800 asker, 80 tank, 10 uçak Ukrayna, Rusya'ya ait 516 zırhlı araç, 7 helikopter, 10 uçak, 2 bin 800'den fazla asker ve yaklaşık 80 tank ile 20 seyir füzesini etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.

Avrupa Konseyi’nden Rusya kararı: Temsil hakkı askıya alındı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Rusya'nın Ukrayna harekatı sebbeiyle temsil hakkının askıya alındığını duyurdu.

Rusya'nın saldırılarından kaçan 30 bin kişi Polonya'da Rusya'nın saldırılarından kaçan 30 bin kişinin Ukrayna'dan Polonya'ya geçtiği belirtildi. Ayrıca Polonya, Ukrayna'dan gelecek kişiler için Covid-19 nedeniyle zorunlu karantina ya da negatif test ibraz etme zorunluluğunu kaldırdığını açıkladı.