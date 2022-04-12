Türkiye Gazetesi

Kadir Çöpdemir anne acısıyla sarsıldı. Sevilen oyuncunun annesi Ayşe Özdemir, yaşama gözlerini yumdu. Kadir Çöpdemir, annesinin vefat ettiğini sosyal medyadan paylaştığı mesajla verdi. Instagram hesabından fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu, altına duygusal bir not düştü.

Kadir Çöpdemir paylaştığı fotoğrafın altına "Annecim gözümüzün önünden gönlümüzün içine intikal etti. Menzili mübarek, mekanı cennet olsun. Taziyede bulunan, yanımızda olan herkes sağolsun, Allah sizlere bereketli ömür nasip etsin” yazdı. Acısını sosyal medyadan paylaşan oyuncuya baş sağlığı mesajları yağdı.

Kadir Çöpdemir'in annesi Ayşe Özdemir

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