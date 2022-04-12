Türkiye Gazetesi

Show TV'nin sevilen dizisi Üç Kuruş'ta yaprak dökümü yaşandı. Dizinin ana karakterlerinden biri olan "Neriman"ı canlandıran Nursel Köse diziye veda etti. Köse, dün akşam 22. yeni bölümüyle ekrana gelen bölümde vurularak diziden ayrıldı.

22. BÖLÜMLE DİZİYE VEDA ETTİ

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Diren Polatoğulları, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Kadir Çermik, Bora Akkaş, Sezin Akbaşoğulları, Mustafa Kırantepe gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisi, dün akşam 22. bölümüyle ekrana geldi.

Üç Kuruş'un son bölümünde Efe ve Leyla evlendi. Düğüne gelen Kılıç, ağabeyiyle karşılıklı oynayan Leyla'yı vurdu. Leyla apar topar hastaneye kaldırılırken Neriman ise tüm bunlara sebep olan Baybars'le yüzleşmek için onun karşısına çıktı. Silahını doğrultan Neriman, Baybars'ı vurduğu sıra Kılıç eve gelerek Neriman'ı öldürdü. Böylelikle Neriman karakterini canlandıran Nursel Köse diziye veda etti.

İzleyicileri üzen bir karar daha: Üç Kuruş dizisi final mi yapıyor? Reyting yarışında tutunamayan diziler ekranlara bir bir veda ederken, izleyicileri üzen bir final kararı da Üç Kuruş dizisi için geldi. Yayın hayatına büyük umutlarla başlayan dizinin sezon sonunda ekranlara veda edeceği iddia edildi.

"Üç Kuruş" dizisi RTÜK'e şikayet edildi: Yayından kaldırın "Üç Kuruş" dizisi, Roman vatandaşlara karşı ayrımcı ve aşağılayıcı söylemler içerdiği gerekçesiyle RTÜK'e şikayet edildi.