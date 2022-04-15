Türkiye Gazetesi

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, sokak köpeklerine ilişkin paylaşımı nedeniyle kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği ünlülerin soruşturmasına ilişkin ifade vermek üzere adliyeye geldi. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Tilbe, "Ben kimseye hakaret etmedim, insan öldüren köpekleri alın dedim’’ diyerek kendini savundu.

TİLBE ARALARINDA ÜNLÜLERİN DE OLDUĞU 26 KİŞİDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Sanatçı Yıldız Tilbe, 12 Mart'ta sosyal medya hesabından sokak köpekleri ilgili paylaşımlarda bulunmuş, paylaşımlarında ‘saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya' ifadelerini kullanmıştı. Paylaşım sonrası bazı hayvan severler ile hayvan haklarını koruyan kurumlar, Yıldız Tilbe hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunurken, Tilbe de kendisine hakaret edildiğini iddia ederek aralarında ünlülerin de bulunduğu 26 kişi 11 kurum hakkında şikayette bulunmuştu.

Yıldız Tilbe aldığı yoğun tepkileirn ardından köpeklere yönelik paylaşımlarını silmişti.

"ALSINLAR BENİ İÇERİ"

Konuya ilişkin Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda açıklama yapan Yıldız Tilbe, ‘’Köpekleri ortadan kaldırın dediğim için çok hakaret ettiler, sadece insan parçalayan köpekleri kaldırın dediğim için. Bu kadar hakareti hak etmediğimi düşünüyorum, bana bütün hakaret edenleri burada sevgili avukatım Handan Bakbak hanımefendiyle birlikte dava açmaya geldim, daha doğrusu dava açıldı, ifade vereceğim şimdi. Köpekler insanları yiyor, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Atatürk’ün, Osmanlı’nın, ölülerin, dirilerin, şehitlerin teslim ettiği topraklarda onların çocuklarını yiyor. Analarını, yaşlılarını yiyor, köpekler yiyor. Daha ne olmalı? Ben bilmiyorum daha ne olmalı. Ben kimseye hakaret etmedim. İnsan öldüren köpekleri alın dedim, bu suç ise buyurun, gidiyorum. Alsınlar beni içeri’’ dedi.

Tilbe'nin avukatı Handan Bakbak ise, "Doğru önlemler alınsa, onlarla ilgili beslenme, barınma koşulları iyileştirilse hiç bunlar yaşanmayacak, böyle tepkiler de verilmeyecek’’ ifadelerini kullandı.

Yıldız Tilbe’den hakaret ve tehdit edildiği iddiasıyla suç duyurusu: Üzerime çok gelindi Şarkıcı Yıldız Tilbe, sokak köpeklerine zehirli et verilmesine yönelik sosyal medyada yaptığı paylaşımlar sonrası kendisine hakaret ve tehdit edildiğini öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tilbe açıklamasında, ‘’ Hiç hak etmedim ben, bana katil diyorlar. Ben çok ağladım, günlerce ağladım, en sonunda da yasal olarak hakkımı aramaya karar verdim” dedi.

Yıldız Tilbe'ye kötü haber: Attığı tweet başını yaktı! Saldırgan hayvanların zehirlenmesine yönelik attığı tweet yüzünden eleştirilerin odağına yerleşen Yıldız Tilbe hakkında Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Bülent Ersoy'dan Yıldız Tilbe’ye destek: Kötü niyetle söylemedi, kızmayın ona Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından tepki çeken açıklamalar yapmış, paylaşımlarında “Saldırgan köpeklere zehirli et verin, gebersinler” ifadelerini kullanmıştı. Bülent Ersoy, Tilbe’nin tepki toplayan paylaşımları ile ilgili konuştu. Diva lakaplı sanatçı, “Yıldız’ın evi hayvanat bahçesi gibi, kediler üstünde... Asla kötü bir niyetle söylemedi” dedi.

Yıldız Tilbe gelen tepkiler üzerine geri adım attı: Paylaşımlarını sildi Saldırgan sokak köpekleri tarafından tepki çeken paylaşımlar yapan Yıldız Tilbe eleştiriler üzerine geri adım attı.

Yıldız Tilbe'den kendisini eleştirenlere sert cevap: Evinize alın! Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı 'sokak köpeklerine zehirli et verilsin' açıklamasının ardından büyük tepki toplamıştı. Paylaşımlarının ardında duran Tilbe, kendisine tepki gösterenlere "Beni kimse hayvan düşmanı ilan edemez. Madem bu kadar hayvan seviyorsunuz hadi alın evinize birer tane. Hepsi ölecek şimdi soğukta sokakta. Öyle beslemekle hayvansever olunmuyor." dedi.

Yıldız Tilbe’den tepki çeken paylaşım: Saldırgan köpeklere zehirli et verin, gebersinler Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Twitter hesabından tepki çeken açıklamalar yaptı. Tilbe paylaşımında “Saldırgan köpeklere zehirli et verin, gebersinler” ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcının bu paylaşımlarına kısa sürede onlarca yorum geldi.