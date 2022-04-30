Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin ilk vampir dizisi olan ve bir dijital platformda yayımlanan Yaşamayanlar dizisi hem oyunculuklar hem de reyting açısından bekleneni veremedi. Dizi için birkaç bölüm sonra erken final kararı alındı.

YURT DIŞINDA FIRTINALAR ESTİRİYOR

Birkan Sokullu, Elçin Sangu, Kerem Bürsin ve Selma Ergenç'in başrolünde yer aldığı dizi erken final bölümüyle ekranlara veda etmişti. Makus talihine kurban giden Tutunamayanlar yurt dışında fırtınalar estiriyor. Dizinin reytingleri de bir hayli yüksek.

Başrolünde başarılı oyuncuların rol aldığı dizi Türkiye’de yayımlandığı dönemde beklenen ilgiyi görememişti. 2018 yapımı, aksiyon ve vampir türündeki Türk internet dizisi 8. bölümü ile erkenden final yapmıştı. Ancak dizinin yurt dışındaki başarısı konuşulmaya değer. Hem oyuncu kadrosu hem de konusu ile ilgi çeken Yaşamayanlar dizisi Portekiz'de en çok izlenen korku dizisi olarak adından söz ettiriyor.

Fişi çekilen Oğlum dizisinin final tarihi belli oldu Show TV'nin iddialı yapımı "Oğlum" için reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamamasının ardından final yapılması yönünde karar alındı. Bu gelişmenin ardından dizinin hangi bölümle son bulacağı da netlik kazandı.

Sadakatsiz dizisi için son 3 bölüm! Final tarihi netleşti Kanal D ekranlarında yayınlanan ve ilk gününden bu yana soluksuz izlenen Sadakatsiz dizisinde sona gelindi. Daha önceden de final kararı alınan ve senaryonun tıkandığı yönünde yapılan açıklamanın ardından biteceği tarih netleşti