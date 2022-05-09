Türkiye Gazetesi

Mayıs ayında Prag’da evlenmeyi planlayan Seda Sayan ve Çağlar Ökten planları iptal olunca çift lüks bir otelde nikah yaptı. Çiftin nikahına yakın arkadaşları katılırken, Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’in törene katılmaması dikkat çekti. Seda Sayan'ı yalnız bırakan Engin’in o gece sevgilisiyle ciğer yediği ortaya çıkmıştı.

DİKKAT ÇEKEN ANNELER GÜNÜ PAYLAŞIMI

Seda Sayan’ın nikahına katılmayan ve annesiyle arası bozuk olduğu söylenen Oğulcan Engin, Anneler Günü'nde bir paylaşım yaptı. Engin, annesi Seda Sayan ile fotoğrafını sosyal medya hesabına yükledi. Bu paylaşımı gören sosyal medya kullanıcıları, “Anne ile barışma sağlanmış” derken bazıları ise “Bir not bile yazmamış” tarzında yorum yaptı.

Oğulcan Engin'in Anneler Günü paylaşımı...

ANNESİ EVLENİRKEN CİĞER YEDİ

Miray Daner ile bir süredir birlikte olan Oğulcan Engin'in nikah kıyılırken ciğer yediği ortaya çıktı. Seda Sayan’ın oğlu nikah günü sevgilisiyle Edirne'ye ciğer yemeye gitti.

“SESSİZ SEDASIZ EVLEN”

Oğulcan Engin, bu evliliğe karşı olduğu için daha önce annesine resti çekmiş, “Sessiz sedasız evlen” diyerek tepki göstermişti. Sayan’ın oğlu aldığı karardan dönmedi ve annesinin nikahına da katılmadı.

Oğulcan Engin, annesi Seda Sayan evlenirken Edirne’ye ciğer yemeye gitti Mayıs ayında Prag’da evlenmeyi planlayan Seda Sayan ve Çağlar Ökten planları iptal olunca geçtiğimiz gün lüks bir otelde nikah yaptı. Çiftin nikahına yakın arkadaşları katılırken, Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’in merasime katılmaması dikkat çekti. Seda Sayan'ı yalnız bırakan Engin’in o gece nerede olduğu ortaya çıktı.

Kendisinden 24 yaş büyük Seda Sayan ile evlenen Çağlar Ökten'in ailesi sessizliğini bozdu Ünlü şarkıcı Seda Sayan, Çağlar Ökten ile evlenerek 7. kez dünya evine girdi. Çiftin nikahlarını dün Beşiktaş Belediyesi Nikah Daire Başkanı Osman Kurtoğlu kıydı. Çiftin nikahlarına aileleri değil, yalnızca arkadaşları katıldı. Seda Sayan’ın bugünkü programında nikaha katılmayan Çağlar Ökten’in anne ve babası çifte video göndererek mutluluklar diledi.