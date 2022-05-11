Türkiye Gazetesi

“Var Mısın Yok Musun” adlı yarışma programı sayesinde tanınan Nursel Ergin, gündüz kuşağında sunduğu programlar ile çok sevilmişti. Daha önce çeşitli programlar sunan Ergin, şimdilerde ‘Gelinim Mutfakta’ adlı yarışmanın sunuculuğunu yapıyor.

GELİN KAYINVALİDE ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Programı başarıyla yürüten Ergin, dün yayınlanan programda ise Nursel Ergin zor anlar yaşadı. Gelin Miyase ile kayınvalidesi Sevilay arasında yaşanan gerginlik nedeniyle tartışma çıktı.

Kayınvalidesinin davranış ve triplerinden yorulduğunu belirten Miyase Hanım, üvey kayınvalidesi ile yarışmaya devam etmek istediğini söyledi. Hatta ısrarcı da oldu. Nursel Ergin ise bu durumdan hoşlanmadığını ve rahatsız olduğunu belirtti.

NURSEL ERGİN: SİNİRLERİM BOZULDU, ÇOK KIZDIM

Sesi titreyerek konuşmaya çalışan Ergin, “927 bölümdür yaşanmayan bir şey yaşandı, sinirlerim bozuldu, çok kızdım. Bu bir yarışma, altın kazanılıyor, hırsları anlayabiliyorum ama her şeyin de bir sınırı var. Ben izninizle ara istiyorum” dedi.

Yaşanan gergin anlar sonrası sinirlerine hakim olamayan Nursel Ergin, gözyaşlarına boğularak stüdyoyu terk etti.

Sunucu Nursel Ergin’in kızını görenler şaşırıyor: “Abla kardeş gibiler” Gündüz kuşağında sunduğu programlarla ünlenen Nursel Ergin, sosyal medyada ara sıra kızının fotoğraflarını paylaşıyor. Ünlü sunucunun kızını görenler kardeşi sanıyor.

Nursel Ergin'in programı final yapıyor | Nursel'in Programı Neden Bitiyor ( Nursel Ergin kimdir kaç yaşında, nereli?) Ekran macerası Var Mısın Yok Musun programı ile başlayan ve Acun Ilıcalı sayesinde Nursel Ergin yıldızı parlayanlar arasında çok kısa bir sürede yerini aldı. Önce Show'da yayınlanan Ağustos ayında Kanal D'ye transfer olan Nursel'le Evin Tadı programı reytinglerde istenilen rakama ulaşamadı. Durum böyle olunca Nursel Ergin'ın programı final yapıyor. Nursel'i evlerinin kızı gibi gören seyircilerin aklında hep aynı soru Nursel'le Evin Tadı programı neden bitiyor? Nursel'in programı neden bitti? bu soruların cevabını haberimizden kolaylıkla bulabilirsiniz. Peki Nursel Ergin kimdir kaç yaşında, nereli?