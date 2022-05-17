Türkiye Gazetesi

Türk sinemasının usta isimlerinden Nuri Alço, TMB Tv'de Kadir Balık ve Dora Ercan Altınbaşak'ın sunduğu Mevzu Ne isimli programa konuk oldu. Sinema filmleri ve televizyon dizilerine ilişkin konuşan Alço, beğendiği oyuncuların başında ise Kıvanç Tatlıtuğ'un geldiğini ifade etti. Alço, "Bir numara benim için Kıvanç, oyunculuğu, karakteri on numara. Diğerlerinin çoğuna bakıyorsun ses tonu yok, yok böyle bir şey" dedi.

“OYUNCULUĞU DA KARAKTERİ DE 10 NUMARA”

Sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türk sinemasının usta isimlerinden Nuri Alço, “Ben sinemayı seviyorum, sinema kalıcı, diziler geçici. Tabi güzel dizi oyuncuları var yeni nesilde, bunların içinde bir numara benim için Kıvanç, oyunculuğu, karakteri on numara. Hiç unutmuyorum, Ekrem Bora’nın cenazesinde evine gittiğim zaman bana kapıyı açan o oldu, gördüğüm zaman şaşırdım. Ne güzel bir şey, bugün psikopatı da oynuyor, salon adamını da oynuyor her şeyi denedi, hepsinde de başarılı. Diğerlerinin çoğuna bakıyorsun ses tonu yok, yok böyle bir şey” ifadelerini kullandı.

Kıvanç Tatlıtuğ, eşine olan aşkını anlattı: Her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim Geçtiğimiz günlerde baba olan ve oğlu Kurt Efe’yi kucaklayan Kıvanç Tatlıtuğ bir dergiye röportaj verdi. Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer’e olan aşkını anlattı. Ünlü manken ve oyuncu “Başak'ı her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim. Onun gözlerindeki mutluluğu hissettiğim vakit karnım doyuyor” sözleriyle eşine olan sevgisini dile getirdi. Bu romantik sözler sosyal medyada çok konuşuldu.

Yeni baba olan Kıvanç Tatlıtuğ imaj değiştirdi Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ geçtiğimiz günlerde bebeğini kucağına aldı. Bir platformda yayınlanan yeni dizisi için galaya katılan Tatlıtuğ'un imaj değiştirdiği görüldü.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in bebekleri ‘Kurt Efe’ dünyaya geldi Oyuncu ve manken Kıvanç Tatlıtuğ’un stil danışmanı eşi Başak Dizer doğum yaptı. Çiftin bebekleri ‘Kurt Efe’ hayata merhaba dedi. Hamilelik pozları da çok konuşulan Dizer, oğlunu dünyaya getirdi. Doğuma girdiği öğrenilen Kıvanç Tatlıtuğ, bebeğine kavuştuğu anlarda gözyaşlarını tutamadı.