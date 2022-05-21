Türkiye Gazetesi

İngiliz top model Kate Moss yaz tatili için yine müdavimi olduğu Bodrum'u tercih etti. 47 yaşındaki model 100 milyon dolarlık servetine rağmen fiyatları incelemeye almaya başladı. . Yıllar önce pidecide 7 bin TL ödeyince tedbiri elden bırakmayan Moss bu defa da lahmacun şoku yaşadı.

BİR LAHMACUN 195 TL

Her yıl tatil için Türkiye’ye rotasını çeviren dünyaca ünlü İngiliz top model Kate Moss, müdavimi olduğu Bodrum’da Türkbükü'ndeki bir detoks merkezinde kampa girdi. Ancak Kate Moss, bu kez mutsuz oldu. Nedeni de menülerdeki fiyat artışı… Bir lahmacunun 195 TL olduğunu gören Moss, adeta şoka girdi.

Şaşkınlığını arkadaşlarından da gizleyemeyen ünlü model, hemen ilçedeki diğer mekanlar için araştırmalara başladı.

Ünlü model, yardımcısına akşam gideceği mekanların menü fiyatlarını çıkarttı.

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