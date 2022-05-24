Türkiye Gazetesi

Batman'ın Beşiri ilçesinde 18 yaşındaki İpek Er'in, cinsel saldırıya uğradıktan sonra hayatına son vermişti. Tabancayla intihara kalkışan ve hastanede hayatını kaybeden İpek Er'in bıraktığı mektupta, kendisine saldırıda bulunduğunu iddia ettiği iisim Musa Orhan'dı.

Olayın ardından Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılan Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi.

Olay medyada geniş yankı uyandırırken, Musa Orhan’a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan oyuncu Ezgi Mola’nın da karar duruşması Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Mola, duruşma salonunda hazır bulundu.

KİM OLSA AYNI TEPKİYİ GÖSTERİRDİ"

‘Nitelikli cinsel saldırı’ suçundan yargılanan uzman çavuş Musa Orhan hakkında ‘hakaret’ içerikli tweet attığı gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunulan Mola’ya, ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ ve ‘hakaret’ suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenmişti. Bugün görülen karar duruşmasında son sözlerini söyleyen Mola, “Sanığı tanımam, bu söylemim tecavüzcülere ve tecavüzcü potansiyeli olan kişileridir. Benim söylemimden önce yapılan haberleri okuduktan sonra bu adamı tecavüzcü olarak değerlendirdim. Sert olmayacak şekilde düşüncemi belirttim. Kim olsa aynı tepkiyi gösterirdi. Sanatçı olarak sesimi duyurdum herkes gibi tepkimi dile getirdim” dedi.

Sanık Mola ve taraf avukatlarının beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Mola’ya ‘hakaret’ suçundan 6 bin 960 TL adli para cezasına hükmetti.

Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Musa Orhan ilk kez hakim karşısına çıktı Siirt'te 18 yaşındaki kıza "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında dava açılan eski uzman çavuş Musa Orhan ilk duruşmada hakim karşısına çıktı. Sanık avukatının savunması sırasında maktul İpek Er'in annesi baygınlık geçirdi.

İçişleri Bakanlığı: Musa Orhan Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edildi İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Nitelikli cinsel saldırı suçundan hakkında kovuşturma yürütülen Musa Orhan, Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmiştir." ifadesi kullanıldı.