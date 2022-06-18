Türkiye Gazetesi

Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikol gibi başarılı oyuncuların başrolünde yer aldığı ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova sona erdi. 4 sezondur ekranlarda olan dizi final yaptı. Dizi, duygusal finali ile izleyiciyi ekran başına kilitledi.

141. bölümüyle ekran yolculuğunu noktalayan dizi, Kantar Medya tarafından açıklanan reyting listelerinde tüm kişilerde %6,35 izlenme oranı ve %19,54 izlenme payı alarak birinci oldu. Aldığı bu izlenme payıyla, 2022 yılında yayınlanan bölümler içinde kendi rekorunu kırdı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 141. BÖLÜM (SEZON FİNALİNDE) NELER OLDU?

'Bir Zamanlar Çukurova', çok konuşulan final bölümüyle dün akşam ekranlara geldi.

141 bölüm boyunca standardını hiç düşürmeden yoluna devam eden Bir Zamanlar Çukurova’nın final bölümünde, Abdülkadir ve Betül sınırı geçmeyi başarırken kontrole takılan Vahap kaçmak zorunda kalır. Hakan'ın katilinin Halep'te olduğunu öğrenen Züleyha, Fikret'in de desteği ile Abdülkadir ve Betül'ü yakalayıp adalete teslim eder. Betül, Hakan Gümüşoğlu'nun katili olarak müebbet hapis cezasına çarptırılır.

Çukurova'ya adalet getirmenin gururunu yaşayan Züleyha, Fikret ve Zeynep'in düğünü için tüm imkânlarını seferber ederken, ağabeyi Abdülkadir'in intikamını almak isteyen Vahap, üzerine bağlı bombalarla konağı basar.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU

Bir Zamanlar Çukurova, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesini konu alıyor. Dizide 1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Bir Zamanlar Çukurova’da İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Hilal Altınbilek, Hande Soral, Hülya Darcan, Bülent Polat, Serpil Tamur, Sibel Taşçıoğlu, Aras Şenol, Polen Emre ve Erkan Bektaş ve Altan Gördüm gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setine balyozlu hırsız şoku Adana’da 1970’li yılların anlatıldığı “Bir Zamanlar Çukurova” dizisinin setinde hırsızlık olayı yaşandı. Set ekibi hırsızı yakalayarak polise haber verdi.

Dört sezonluk diziden kötü haber: Bir Zamanlar Çukurova final yapıyor Dört sezondur yayınlanan ve ekran yolculuğuna iddialı başlayan dizi Bir Zamanlar Çukurova’dan kötü haber geldi. Bir dönem zirveden inmeyen sevilen dizi için final kararı alındı.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinden kötü haber: Art arda gelen vaka haberleri seti durdurdu Bir Zamanlar Çukurova dizisi ekibi, art arda gelen koronavirüs vakaları nedeniyle seti iptal etmek zorunda kaldı.