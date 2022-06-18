Türkiye Gazetesi

‘Yerli Leonardo DiCaprio’ lakaplı ünlü oyuncu Arda Kural, yıllardır mücadele ettiği hastalığı atlatarak sıkıntılı günleri geride bıraktı. Yeni hali ile sosyal medyada bir süre önce gündem olan Kural müjdeyi verdi.

“BENİM HAYATIMDAN KESİTLER TAŞIYOR”

Arda Kural, Yıldızlara Bak adlı filmi ile setlere geri döneceğini söyledi. Film hakkında açıklamalarda da bulunan Kural, yeni projesi hakkında detayları paylaştı.

“Bıraktığım şeyleri geri almak adına oyunculuğa geri dönüyorum" diyen Arda Kural, “Hayatta başına gelebilecek en kötü duygunun sorularını soran dram yüklü bir film. Benim hayatımdan da kesitler taşıyor” ifadelerini kullandı.

Arda Kural'dan çocuk itirafı Geçtiğimiz günlerde yeni tarzıyla gündem olan Arda Kural'ın çocuk itirafı şaşırttı.

Arda Kural’ın son halini görenler inanamadı: Efsane geri döndü Yakışıklılığıyla adından söz ettiren ve başarılı projelerde yer alan Arda Kural, bir dönem psikolojik sorunlar yaşamıştı. Geçirdiği zor günleri geride bırakan ünlü oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafla yeniden gündem oldu. Kural’ın paylaşımını görenler, “Efsane geri döndü” şeklinde yorum yaptı.